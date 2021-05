Voici où vous asseoir au bureau pour vous rendre plus productif

Avec la réouverture de plus de lieux de travail à mesure que les restrictions de santé publique en cas de pandémie se soulagent, les experts offrent des conseils sur le choix du bon endroit pour vous asseoir pour vous aider à être plus productif à votre retour au bureau.

La pandémie a complètement transformé le lieu de travail, les entreprises adoptant des modèles de travail hybrides et choisissant même de réduire leurs effectifs, en raison du nombre réduit de personnes autorisées au bureau en même temps.

Moins de personnes au bureau peuvent signifier plus de choix pour l’espace de bureau, tandis qu’une réduction de la taille du bureau peut entraîner plus de «hot desking», où les gens changent et partagent les sièges en fonction du moment où ils entrent au travail.

Tout cela pourrait signifier un plus grand choix, ce que les employés pourraient apprécier s’ils ont du mal à être productifs et à s’adapter à nouveau au travail dans un environnement de bureau.

Voici ce que disent les experts lorsqu’il s’agit de choisir l’endroit idéal pour travailler au bureau.