Voici où trouver votre coque Samsung S24 Ultra Singapour : Spigen, Otterbox et plus

Avez-vous suivi la couverture du lancement du téléphone Samsung S24 ? Si vous êtes à la recherche de la coque parfaite pour Samsung Galaxy S24 Ultra, nous avons ce qu’il vous faut. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des meilleurs étuis S24 Ultra que Singapour a à offrir. Que vous recherchiez la fiabilité robuste d’une Otterbox, le design élégant d’un Spigen ou la commodité de la compatibilité MagSafe, nous avons ce qu’il vous faut.

Nous avons également inclus quelques options pour l’objectif de l’appareil photo et les protecteurs d’écran, car votre nouveau téléphone mérite de rester exempt de rayures.

10 coques Samsung Galaxy S24 Ultra à acheter maintenant

Meilleur étui MagSafe économique

Caractéristiques principales:

Compatible MagSafe

Conception anti-jaunissement

Résistant aux chocs et aux rayures

Pour ceux qui souhaitent que la couleur naturelle de leur téléphone ressorte, cet étui JETech bon marché a un design qui ne jaunit pas et est prêt pour MagSafe pour un chargement ultra facile. Il est construit de manière robuste pour résister aux chocs et aux chutes quotidiens grâce à des pare-chocs surélevés pour protéger votre écran et votre appareil photo.

25,00 $ 28,00 $ 11% de réduction

Meilleur étui MagSafe en silicone

Caractéristiques principales:

Compatible MagSafe

Super léger

Silicone résistant à la poussière

Disponible en 4 couleurs

Avec son extérieur en silicone liquide qui non seulement est agréable dans votre main mais protège également de la poussière, il y a un cadre en polycarbonate et un anneau magnétique caché à l’intérieur pour protéger votre téléphone des chocs et améliorer sa compatibilité MagSafe. Avec des découpes précises et des bords surélevés, cette coque Ringke gardera votre téléphone en sécurité et élégant.

Meilleur cas budgétaire clair

Caractéristiques principales:

Prend en charge le chargement sans fil

Poids léger

Anti-empreinte digitale

Absorbant les chocs

Si vous voulez un étui bon marché pour vous aider pendant que vous recherchez de meilleures options de boîtier, vous ne pouvez pas obtenir moins cher que cet étui Ugreen. Doté d’un dos mat pour lutter contre les traces de doigts, il dispose également d’une protection « airbag » complète pour garantir que votre téléphone rebondisse en cas de chute accidentelle. Le bonus ? Il est compatible avec le chargement sans fil.

Meilleur cas clair

Caractéristiques principales:

Technologie à coussin d’air

Cadres surélevés pour la protection

Boutons tactiles

Disponible en transparent, noir givré et noir mat

Spigen est à peu près la référence en matière de coques, et la série Ultra Hybrid est bien connue pour son design hybride qui combine un pare-chocs en TPU avec un dos en polycarbonate, utilisant la technologie de coussin d’air pour une protection des coins de premier ordre.

Les bords surélevés protègent votre écran et votre appareil photo, tandis que les boutons prononcés garantissent une utilisation rapide et tactile. Il n’est pas surprenant que les utilisateurs reviennent encore et encore sur cette affaire.

89,00 $

Meilleure protection contre les chutes

Caractéristiques principales:

Protection multicouche

Clip d’étui qui sert également de béquille

Respectueux de l’environnement, fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé

Prend en charge le chargement sans fil

Ce boîtier robuste est le package tout-en-un. Conçu pour résister aux chutes, à la saleté et aux chocs graves grâce à sa construction multicouche, il a été prouvé qu’il supporte 4 fois plus de chutes que la norme militaire.

Il existe également un étui qui peut être accroché à un sac ou à une ceinture et qui sert également de béquille pour une visualisation mains libres. Oh, et il prend même en charge le chargement sans fil. Livré avec une garantie d’un an.

Meilleur cas avec béquille

Caractéristiques principales:

Couvercle coulissant pour appareil photo

Béquille à anneau magnétique

Conception antichoc de qualité militaire

Disponible en noir et bleu

Cela permet non seulement de protéger votre appareil photo des rayures grâce à un couvercle coulissant sympa, mais également d’avoir un support à anneau magnétique pratique, parfait pour regarder vos émissions préférées en frénésie. Sa conception à double couche offre également une protection de qualité militaire dans un profil mince.

54,90 $ 74,85 $ 27% de réduction

Meilleure combinaison de style avant-gardiste et de protection

Caractéristiques principales:

Beaucoup de modèles à choisir

Compatible MagSafe

Conception ultra fine et ajustement précis

Protection contre les chutes de qualité militaire

Excellente sensation d’adhérence

Harmonie parfaite entre style sérieux et fonctionnalité légitime, cet étui compatible MagSafe présente un ajustement précis, des boutons clics pour une interaction améliorée et une protection de qualité militaire dans un profil ultra fin de 2 mm.

Le design du boîtier X-Ray est livré avec un skin X-Ray gratuit en clair ou foncé.

Meilleur étui portefeuille

Caractéristiques principales:

Fabriqué à partir de cuir de vachette de première qualité

Se plie en béquille

Poche cachée pour cartes

Bords surélevés pour protéger l’appareil photo

Fabriqué à partir de cuir de première qualité pour une sensation coûteuse, cet étui offre un bord surélevé pour protéger le et une doublure en microfibre douce pour un soin supplémentaire. Il y a également un portefeuille pratique à l’intérieur avec des emplacements pour jusqu’à 3 cartes et une fonction support pour une visualisation facile.

Le seul bémol ? Nous souhaitons que la couverture avant ait une fenêtre d’affichage permettant de visualiser rapidement les messages, comme le Étui portefeuille Samsung Smart View.

Meilleure adhérence

Caractéristiques principales:

Design bicolore audacieux

Prise en main confortable

Protection contre les chutes de qualité militaire

Prend en charge le chargement sans fil

Disponible en 3 couleurs

Pimentez votre téléphone avec ce design aux couleurs vives bicolores doté d’un motif de prise sécurisé pour plus de style et de sécurité. Profitez d’une protection contre les chutes de qualité militaire avec une construction absorbant les chocs et des rebords surélevés pour la défense de l’écran et de l’appareil photo, le tout dans une conception compatible avec le chargement sans fil.

99,00 $

Meilleur pour 2024

Caractéristiques principales:

Cadres surélevés pour la protection de l’écran

Protection contre les chutes de 2,5 mètres

Prend en charge le chargement sans fil

Fabriqué à partir de matériaux écologiques

Entrez dans l’année du Dragon avec style grâce à cette coque. Reconnue comme un lancement remarquable au CES 2024, la série Casetify Impact est connue pour sa technologie EcoShock qui offre une protection supérieure contre les chocs, une lunette surélevée pour la sécurité de l’écran et des fentes pour les options de personnalisation des breloques.

Accessoires pour coques Samsung S24 Ultra

Où trouver des coques Samsung S24 Ultra à Singapour

Spigen

Référence incontournable en matière de coques à la fois résistantes et tendance, Spigen est connu pour allier style élégant et protection sérieuse. Certaines de leurs gammes préférées incluent le Tough Armor pour une protection ultime et le Thin Fit pour un style mince et élégant.

Obtenez des coques Spigen pour le Samsung Galaxy S24 Ultra auprès de : Amazone | Lazada | Shopee

Boîte à loutre

Pour les aventuriers ou même l’utilisateur quotidien, Otterbox est un titan dans le monde de la protection téléphonique, proposant des coques robustes. Leur gamme est surtout connue pour ses poids lourds comme la série Defender pour une robustesse inégalée et la série Symmetry pour une sécurité élégante et élégante.

Obtenez des coques Otterbox pour le Samsung Galaxy S24 Ultra auprès de : Officiel Otterbox | Amazone | Lazada | Shopee

Caséologie

Connus pour leurs designs tendance, comme le Parallax pour une texture 3D et la série Nano Pop pour une protection fine avec style, les étuis Caseology sont parfaits pour les avant-gardistes et les plus fonctionnels.

Obtenez des coques Caseology pour le Samsung Galaxy S24 Ultra auprès de : Amazone

Marque D

Dbrand fait passer la personnalisation du téléphone à un niveau supérieur avec ses skins et coques élégants. Célèbre pour ses peaux texturées découpées avec précision comme le Black Dragon et le Matte Black, Dbrand offre une façon unique de personnaliser votre appareil.

Obtenez des coques Dbrand pour le Samsung Galaxy S24 Ultra auprès de : Peaux de marque | Étuis Dbrand

Casetifier

Casetify place la barre haute en matière de mode téléphonique avec ses coques Impact et Ultra Impact accrocheuses et personnalisables (pensez aux impressions en gras et au texte de personnalisation). Connues pour leurs imprimés artistiques audacieux et leurs nombreuses collaborations, ces coques sont destinées aux individualistes qui souhaitent protéger leur téléphone et en faire une pièce maîtresse.

Obtenez des coques Casetify pour le Samsung Galaxy S24 Ultra auprès de : Officiel de Casetify

Ringke

Originaire de Corée du Sud, Ringke est le héros méconnu en matière d’étuis de qualité et économiques. Leur populaire série Fusion offre une protection cristalline, tandis que la série Onyx offre une finition élégante et texturée.

Obtenez des coques Ringke pour le Samsung Galaxy S24 Ultra auprès de : Amazone | Lazada | Shopee

Samsung

Directement de la source et pour les fidèles de Samsung, la propre gamme de coques de Samsung allie style chic et fonctionnalité. Avec des options telles que l’élégante coque en silicone et l’étui portefeuille Smart View, elles sont conçues pour s’adapter parfaitement à votre appareil.

Obtenez des coques Samsung pour le Samsung Galaxy S24 Ultra auprès de : Officiel Samsung