Voici où trouver le Pixel Fold à 50% de réduction

Pour ceux qui sont peut-être encore sur la clôture lorsqu’il s’agit de déposer 1 799 $ sur un Pliage de pixels, n’ayez crainte, cela signifie que vous avez un cerveau qui fonctionne bien. C’est un appareil très cher, mais heureusement, il y a des transporteurs et des détaillants qui cherchent à faire baisser le prix de cet appareil, tout en profitant du mieux qu’ils peuvent. C’est ce que certains peuvent voir comme un gagnant-gagnant.

AT&T est l’une de ces sociétés, offrant l’appareil à la moitié de son prix, tant que vous avez l’intention de rester avec le transporteur pendant 3 ans. Lorsque les clients AT&T nouveaux et existants souscrivent à un forfait illimité éligible, ils peuvent obtenir le Pixel Fold pour 25 $/mois pendant 36 mois. À noter, le taux réduit se présente sous la forme de crédits de facture mensuels et vous devrez être un acheteur bien qualifié pour en profiter. Il n’y a pas non plus besoin d’échange, c’est donc un bonus.

Les forfaits illimités d’AT & T commencent à 65 $ / mois pour les particuliers, ce qui signifie que tout compris avec le paiement Pixel de 25 $ / mois, vous devriez être inférieur à 100 $ pour votre facture de téléphone et votre nouveau téléphone pliable. Ce n’est pas mal pour une personne qui est à l’aise avec un gros changement vers une expérience mobile. Pour ceux d’entre vous qui ont une famille, c’est probablement une situation différente.

Suivez le lien ci-dessous si la moitié de la réduction vous intéresse.

// AT&T