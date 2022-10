Voici où sont les emplois pour septembre 2022

La croissance de l’emploi est demeurée forte dans l’ensemble en septembre, mais des baisses dans plusieurs secteurs ont entraîné un ralentissement par rapport aux chiffres élevés de l’été.

Les loisirs et l’hôtellerie ont été le secteur le plus remarquable, avec une croissance de 83 000 emplois. Le secteur a constamment ajouté des emplois depuis que les restrictions de Covid en 2020 ont fermé de nombreux bars et restaurants. Cependant, le secteur est toujours à plus d’un million d’emplois en dessous de ses niveaux d’avant la pandémie, selon le Département du travail.

“C’est un signe positif de voir un secteur qui a été si durement touché poursuivre son rebond avec des gains très importants ici. Il se rapproche de son niveau d’avant la pandémie, mais il est toujours inférieur de 6,7 % à son niveau de février. 2020. Il va falloir beaucoup de temps au rythme actuel pour y revenir », a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique pour l’Amérique du Nord au Indeed Hiring Lab.

“C’est très clairement une partie de l’économie qui peut ajouter plus de travailleurs, mais je pense que nous sommes maintenant à un point où nous pouvons dire que la part de l’emploi des loisirs et de l’hôtellerie sur le marché du travail américain sera probablement inférieure à ce qu’elle était auparavant. la pandémie », a-t-il ajouté.

Les soins de santé et l’assistance sociale ont également connu un bon mois, ajoutant plus de 75 000 emplois. Les soins de santé ont maintenant retrouvé leurs niveaux d’emploi d’avant la pandémie, selon le département du Travail, et les hôpitaux et les services ambulatoires ont chacun ajouté 28 000 emplois en septembre.

Le ministère du Travail inclut ces secteurs dans un secteur plus large, qui comprend l’enseignement privé, et ce groupe plus large a ajouté 90 000 emplois pour le mois.

Mais plusieurs domaines ont perdu des emplois le mois dernier, contribuant au ralentissement des créations d’emplois. Le gouvernement était le plus grand retardataire, supprimant 25 000 emplois. Le commerce de détail et le transport et l’entreposage combinés ont supprimé 9 000 emplois, reflétant une faiblesse des dépenses de consommation en biens.

Bunker a déclaré que le ralentissement du commerce de détail semblait être une question de ralentissement de l’embauche, par opposition à des licenciements généralisés, et que le chiffre du gouvernement aurait pu être affecté par des ajustements saisonniers.

La vigueur des secteurs de la construction et de la fabrication, qui ont créé respectivement 19 000 et 22 000 emplois, pourrait apaiser certaines craintes d’une récession imminente aux États-Unis. Ces secteurs ont continué à créer des emplois, même si les données sur le marché du logement et les enquêtes industrielles ont suggéré que ces secteurs connaissent une ralentissement de la croissance.