Voici où sont les emplois pour avril 2021 – dans un graphique

Un rythme anémique de recrutement dans tous les secteurs, à l’exception des loisirs et de l’hôtellerie, a fait que le rapport sur l’emploi d’avril du ministère du Travail a été bien en deçà des attentes élevées de Wall Street, même au milieu du déploiement du vaccin Covid-19 et d’un allégement des verrouillages à l’ère de la pandémie.

CNBC a étudié les changements nets par industrie pour les emplois d’avril sur la base des données contenues dans le rapport sur l’emploi.

Notamment, l’industrie manufacturière a perdu des emplois tandis que l’industrie de la construction – gênée par la flambée des prix des maisons et des coûts des matériaux dans un contexte de resserrement de l’offre de logements – n’a ajouté aucune position nette en avril.

Le seul point positif a été le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, qui a ajouté 331 000 postes alors qu’il continuait de se remettre des pertes démesurées subies au plus fort de la pandémie.

Au sein de l’industrie, les restaurants et les bars ont continué de porter l’essentiel des embauches et ont contribué à 187 000 emplois nets au chiffre plus large des loisirs et de l’hôtellerie. Les divertissements, les jeux d’argent et les loisirs ont contribué à un peu plus de 72 000 personnes, tandis que les arts de la scène et les sports-spectateurs en ont ajouté 14 300, car un plus grand nombre d’Américains ont assisté à des jeux et concerts d’athlétisme en direct.

Bien que les loisirs et l’hôtellerie aient créé 5,4 millions d’emplois au cours de l’année, l’emploi dans l’industrie est en baisse de 2,8 millions, ou 16,8%, depuis février 2020.

Pourtant, les chiffres élevés des loisirs et de l’hôtellerie n’ont pas été suffisants pour répondre aux projections optimistes des économistes pour le mois. Le ministère du Travail a rapporté vendredi que l’emploi salarié non agricole total avait augmenté de 266 000 le mois dernier, bien en dessous du million attendu par les économistes interrogés par Dow Jones.

La construction n’a ni gagné ni perdu d’emplois en avril avec une variation nette de zéro, particulièrement stable alors que le temps printanier plus chaud s’est installé dans les États du nord des États-Unis. Le mois sans changement est également remarquable compte tenu des taux d’intérêt proches de zéro et d’une offre de logements serrée.

Le secteur manufacturier a perdu 18 000 emplois en avril et est toujours en baisse d’environ 500 000 emplois par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

