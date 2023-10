Voici où se trouvent les emplois pour septembre 2023 – dans un seul graphique

Le secteur le plus dynamique en termes de croissance de l’emploi en septembre a été celui des loisirs et de l’hôtellerie, selon le Bureau of Labor Statistics. Le gain net de 96 000 emplois le mois dernier était supérieur au total combiné des mois d’août et juillet.

Les bars et restaurants constituent le groupe le plus important dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, créant 61 000 emplois.

Les embauches gouvernementales ont également repris en septembre avec un gain net de 73 000 emplois. Cela représente une forte augmentation par rapport aux 6 000 emplois créés le même mois il y a un an.

L’enseignement public de l’État représentait 29 000 de ces emplois cette année.

Le marché du travail a continué de défier les attentes d’un ralentissement significatif et, en fait, les chiffres d’août et de juillet ont été révisés à la hausse. Cela pourrait être le signe que davantage de travailleurs rejoignent le marché du travail, soit par le biais de l’immigration, soit en sortant du jeu, a déclaré Jason Furman, professeur à Harvard et ancien directeur du Conseil économique national.

« Nous avons créé près de 300 000 emplois par mois au cours des trois derniers mois. C’est bien au-dessus de ce dont vous avez besoin pour le taux de remplacement normal, mais nous avons constaté un taux de participation plus élevé. Alors peut-être que ce que nous voyons ici « C’est une offre de main-d’œuvre, pas une demande de main-d’œuvre », a déclaré Furman sur « Squawk Box » de CNBC.

« Les gains horaires moyens en sont une preuve. Il ne s’agit pas seulement du faible chiffre de ce mois-ci. Au cours des trois derniers mois, ils ont augmenté à un taux annuel de 3,4%. Si cela continue, cela est tout à fait cohérent avec l’inflation du pays. 2s moyens à bas », a ajouté Furman.

Une variable dans le rapport mensuel sur l’emploi concerne les conflits de travail qui secouent plusieurs secteurs.

Le sous-secteur des soins de santé a créé 41 000 emplois, en baisse par rapport à sa moyenne sur 12 mois. Les données de l’enquête du BLS ont été collectées à la mi-septembre, ce chiffre ne reflète donc pas les grèves du Kaiser Permanente.

D’un autre côté, les pertes d’emplois dans le secteur de l’information étaient en grande partie dues à la diminution de l’emploi dans le secteur du cinéma et des enregistrements sonores. Le BLS a déclaré que cela était dû en grande partie aux conflits du travail, car les productions sont pour la plupart interrompues et la Screen Actors Guild est toujours en grève.