Voici où se trouvent les emplois pour novembre 2022 – dans un graphique

Le marché du travail américain a de nouveau dépassé les attentes en novembre, ajoutant 263 000 emplois, menés par le secteur des services.

Les loisirs et l’hospitalité étaient les catégorie supérieure pour les gains d’emplois, selon un rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, ajoutant 88 000 emplois. Environ 62 000 de ces emplois étaient dans les services de restauration, selon le rapport.

Les soins de santé et l’assistance sociale étaient la deuxième catégorie en importance le mois dernier, ajoutant plus de 68 000 emplois. Lorsque ces groupes sont combinés dans une catégorie plus large avec l’éducation, comme le font certains économistes, les gains s’élèvent à 82 000.

Betsey Stevenson, professeur à l’Université du Michigan et ancien économiste en chef du Département américain du travail, a déclaré sur “Squawk Box” de CNBC que la force de ces secteurs montre comment l’économie réagit toujours à l’impact de la pandémie de Covid.

“Si vous regardez où se situait la croissance de l’emploi dans ce rapport, 170 000 de ces emplois étaient dans deux secteurs, des secteurs où nous avons besoin de main-d’œuvre : l’éducation et les services de santé, qui ont à peine retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, et les loisirs et l’hôtellerie. , qui n’a pas retrouvé son niveau d’emploi d’avant la pandémie”, a déclaré Stevenson.

L’emploi public a également connu un mois solide, ajoutant 42 000 emplois.

Malgré le rythme des gros titres et la force du secteur des services, il y avait encore des points faibles dans l’économie. Les catégories du commerce de détail et du transport et de l’entreposage ont toutes deux perdu des emplois le mois dernier.

Ces baisses surviennent alors que les entreprises de vente au détail et de commerce électronique ont eu du mal avec la gestion des stocks et le changement des dépenses de consommation après un boom des achats en ligne pendant la pandémie.

“Nous avons donc certains secteurs qui sont encore en reprise, et d’autres secteurs, je pense, qui ont devancé leurs skis”, a déclaré Stevenson.