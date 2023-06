Voici où se trouvent les emplois pour mai 2023 – dans un graphique

Le gouvernement a ajouté 56 000 emplois le mois dernier, supérieur au gain mensuel moyen de 42 000 au cours des 12 mois précédents. L’emploi au sein du gouvernement est toujours inférieur à son niveau d’avant la pandémie de Covid de plus de 200 000 emplois.

Les services professionnels et commerciaux ont mené la création d’emplois pour le mois avec 64 000 nouvelles embauches, après une augmentation de taille similaire en avril, selon le Bureau of Labor Statistics dit vendredi .

Le rapport sur la masse salariale aux États-Unis pour le mois de mai a dépassé les attentes, soutenu par de solides gains d’emplois dans le secteur des services professionnels et commerciaux – ainsi que par une augmentation de l’emploi public.

Les gains d’emplois ont été généralisés le mois dernier, les soins de santé contribuant à 52 000 et les loisirs et l’hôtellerie à 48 000. Les services de restauration et les débits de boissons ont mené l’augmentation dans cette dernière industrie, qui avait ajouté en moyenne 77 000 emplois par mois au cours des 12 mois précédents.

Dans l’ensemble, l’économie américaine a créé 339 000 emplois pour le mois, bien mieux que l’estimation de 190 000 du Dow Jones et marquant le 29e mois consécutif de croissance positive de l’emploi.

Le taux de chômage est monté à 3,7% en mai contre une estimation de 3,5%. Le taux de chômage était le plus élevé depuis octobre 2022, mais toujours proche du plus bas depuis 1969.

Olu Sonola, responsable de l’économie régionale américaine chez Fitch Ratings, a déclaré que le rapport sur l’emploi était mitigé.

« La force de l’enquête sur la masse salariale est clairement une grande surprise, en grande partie grâce à la croissance robuste de l’emploi dans le secteur de la santé et le secteur des services aux entreprises et professionnels », a déclaré Sonola. « Cependant, l’augmentation de 0,3% du taux de chômage est la plus forte augmentation mensuelle depuis avril 2020. »