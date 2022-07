Voici où se trouvent les emplois pour juin 2022 – dans un graphique

Le marché du travail américain a été plus fort que prévu en juin, avec une masse salariale en hausse de 372 000 et plusieurs secteurs se disputant le leadership.

Les soins de santé et l’assistance sociale ont connu le plus grand bond d’un mois à l’autre, créant près de 78 000 emplois, selon le Département du Travail.

Les services professionnels et aux entreprises suivent de près avec un gain de 74 000 emplois. Les loisirs et l’hôtellerie poursuivent leur rebond avec un gain de 67 000 emplois.

“Au cours des trois derniers mois, les employeurs du secteur privé ont créé en moyenne 362 000 emplois par mois. C’est bien au-dessus du nombre nécessaire pour maintenir le taux de chômage stable, qui est plus proche de 75 000 à 100 000 par mois. La croissance de la masse salariale devrait ralentir assez un peu plus pour même approcher ce taux », a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique chez Indeed.

“Sous le capot de ce nombre, il y a des gains continus pour le secteur des loisirs et de l’hôtellerie. C’est un bon signal de progrès pour un secteur qui a encore perdu 7,8 % de son emploi d’avant la pandémie”, a ajouté Bunker.

Au sein des loisirs et de l’hôtellerie, la catégorie des services de restauration et débits de boissons a gagné 40 800 emplois.

D’autres gains notables sont venus du commerce de détail, qui a augmenté de 15 400 emplois, et du transport et de l’entreposage, qui a augmenté de 35 500 emplois.

Plusieurs grandes entreprises de vente au détail, dont Target et Amazon, ont mis en garde contre un changement de la demande des consommateurs qui nuira à leurs activités. L’emploi dans le commerce de détail a chuté en mai, et les gains de juin n’ont que partiellement renversé cette perte.

Le seul secteur d’emploi négatif en juin était le gouvernement, qui a supprimé 9 000 emplois. Cette baisse était principalement due à une baisse de l’emploi fédéral.