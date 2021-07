Voici où se trouvent les emplois pour juin 2021 – dans un seul graphique

Une embauche solide dans les restaurants et les bars, les écoles publiques locales et les détaillants a permis à l’économie américaine d’afficher 850 000 emplois en juin 2021.

Une forte embauche dans ces industries suggère en outre une reprise en plein essor pour les employeurs qui ont été les plus durement touchés pendant la pandémie de Covid-19 alors que les Américains se précipitent pour revenir aux restaurants et aux achats en salle.

CNBC a étudié les changements nets par industrie pour les emplois de juin sur la base des données contenues dans le rapport sur l’emploi du gouvernement.

Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a de nouveau été le point le plus brillant du rapport mensuel sur l’emploi du ministère du Travail avec 343 000 postes ajoutés en juin alors que les restaurants embauchaient de nombreux cuisiniers, barmans et personnel de service. Le nombre représente le deuxième meilleur tirage du secteur en 2021.

En tant qu’industrie qui a connu les licenciements les plus intenses pendant la pandémie de coronavirus, les loisirs et l’hôtellerie ont enregistré un puissant rebond depuis le printemps 2020. Alors que l’industrie a perdu environ la moitié de ses effectifs entre mars et avril 2020, le rapport sur l’emploi de juin montre qu’il a maintenant récupéré quelque 73 % de ces pertes.

Les loisirs et l’hôtellerie sont environ 13% inférieurs à leur masse salariale d’avant la pandémie à 14,7 millions d’employés. Les bars et restaurants représentaient à eux seuls plus de 190 000 salariés en juin.

« Des gains d’emplois notables ont eu lieu dans les loisirs et l’hôtellerie, l’enseignement public et privé, les services professionnels et commerciaux, le commerce de détail et d’autres services », a déclaré le Bureau of Labor Statistics dans un communiqué de presse.

« En juin, l’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie a augmenté de 343 000, alors que les restrictions liées à la pandémie ont continué de se relâcher dans certaines parties du pays », a ajouté le bureau. « Plus de la moitié des emplois gagnent [in that sector] était dans les services de restauration et les débits de boissons. »