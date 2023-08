Voici où se trouvent les emplois pour juillet 2023 – dans un graphique

La catégorie des soins de santé et de l’assistance sociale a augmenté de 87 100 emplois le mois dernier, selon le Département du travail. Ce total est passé à 100 000 en incluant les emplois dans l’éducation, comme le font certains économistes.

Le marché du travail a ajouté 187 000 emplois plus petits que prévu en juillet, mais un secteur a fourni environ la moitié de ce total.

actualités liées à l’investissement

Les soins de santé et l’assistance sociale ont également créé plus de 70 000 emplois au cours de chacun des deux mois précédents. Les services de soins ambulatoires ont créé à eux seuls 35 000 emplois en juillet.

« La santé à elle seule a représenté 35 % des gains d’emplois au cours des 3 derniers mois, l’emploi dans l’industrie augmentant à un rythme annualisé de 4,4 %. Cela devrait ralentir car l’emploi dans l’industrie est désormais bien en avance sur les niveaux prépandémiques », a déclaré Preston Caldwell, chef économiste américain de Morningstar, a déclaré dans une note.

Deux autres points positifs étaient la construction et les activités financières, qui ont ajouté 19 000 emplois chacune.

Plusieurs catégories ont perdu des emplois, cependant, ont conduit à la baisse par une perte nette de 12 000 pour l’information.

Les services professionnels et commerciaux ont également perdu environ 8 000 emplois. Cela a été entraîné par une perte de plus de 22 000 emplois pour les services d’aide temporaire, ce qui pourrait être un signe avant-coureur d’un affaiblissement du marché du travail.

« Nous voyons également des signes que les entreprises cherchent à réduire l’utilisation de la main-d’œuvre par le fait que l’emploi d’aide temporaire est en baisse (en baisse de 5 % sur un an et en forte baisse au cours des derniers mois). … L’emploi d’aide temporaire était un indicateur avancé de l’emploi global pendant les récessions de 2001 et 2008 », a déclaré Caldwell.