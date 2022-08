Voici où se trouvent les emplois pour juillet 2022 – dans un graphique

L’économie américaine a créé beaucoup plus d’emplois que prévu le mois dernier, et il y avait un appétit pour les travailleurs, en particulier dans le secteur des services, qui est aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre.

Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a connu la plus forte croissance de l’emploi avec 96 000 emplois supplémentaires en juillet, tiré par une forte expansion des lieux de restauration et de boissons, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Les restaurants et les compagnies aériennes se sont efforcés de repeupler leurs rangs depuis que l’économie a commencé à rouvrir. Les verrouillages déclenchés par Covid en 2020 avaient entraîné des licenciements massifs et des congés pour les cuisiniers, les serveurs et les autres membres du personnel de service.

Parallèlement, l’emploi dans les services professionnels et aux entreprises a continué de croître, avec une augmentation de 89 000 en juillet. Au sein de l’industrie, la croissance de l’emploi a été généralisée dans la gestion de sociétés et d’entreprises, les services d’architecture et de génie ainsi que la recherche et le développement scientifiques.

“Ce n’est pas seulement un nombre total élevé qui met en évidence la santé du marché du travail – la croissance a été généralisée et ne s’est pas limitée à un ou deux secteurs”, a déclaré Mike Loewengart, directeur général de la stratégie d’investissement chez E-Trade.

Le secteur des soins de santé a également connu une forte croissance de l’emploi le mois dernier, avec 70 000 ajouts. Les industries productrices de biens ont également affiché de solides gains, la construction ayant augmenté de 32 000 et la fabrication de 30 000.

Le taux de chômage est revenu à son niveau d’avant la pandémie de 3,5 % en juillet, en dessous d’une estimation du Dow Jones de 3,6 % et à égalité au plus bas depuis 1969.

“L’économie tourne clairement à plein régime, car le rapport sur l’emploi de ce matin a montré une croissance dans tous les secteurs”, a déclaré Peter Essele, responsable de la gestion de portefeuille chez Commonwealth Financial Network. “La forte croissance de l’emploi et la modération de l’inflation des prix devraient contribuer à prolonger le redressement actuel jusqu’à la fin de l’année.”