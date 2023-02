Voici où se trouvent les emplois pour janvier 2023 – dans un graphique

L’économie américaine a créé beaucoup plus d’emplois que prévu en janvier, stimulée par un bond de l’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie.

Ce secteur des services a vu une augmentation de 128 000 emplois au cours du mois, dirigé par 99 000 postes dans les seuls restaurants et bars, a déclaré le Bureau of Labor Statistics. dans un rapport sorti vendredi. L’emploi dans les hôtels a continué d’augmenter, progressant légèrement de 15 000 pour le mois. Pourtant, l’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie est resté bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie de Covid.

Le deuxième gain le plus important a été enregistré dans l’emploi dans les services professionnels et commerciaux, qui a grimpé de 82 000. Les services professionnels, scientifiques et techniques ont mené la hausse.

L’emploi dans la fonction publique a augmenté de 74 000 en janvier, mené par les emplois dans l’enseignement public de l’État (35 000), ce qui reflète le retour des travailleurs universitaires après une grève.