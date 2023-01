Voici où se trouvent les emplois pour décembre 2022 – dans un graphique

Le rapport sur l’emploi de décembre a de nouveau dépassé les attentes, les principaux secteurs de services continuant d’afficher une forte croissance.

Les soins de santé et les services sociaux ont ouvert la voie avec un gain de plus de 74 000 emplois le mois dernier, le Bureau des statistiques du travail dit dans son rapport, publié vendredi. Cela s’explique en grande partie par une augmentation de 30 000 emplois dans les soins de santé ambulatoires.

Les loisirs et l’hôtellerie et la construction ont suivi, avec des gains de 67 000 et 28 000, respectivement.

“Les soins de santé ont retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie, mais loin de leur tendance d’avant la pandémie, et l’hospitalité n’est toujours pas revenue à ses niveaux d’avant la pandémie”, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter. Pollak a ajouté que les deux secteurs semblent prêts pour une croissance à long terme en raison de l’évolution des tendances de consommation et du vieillissement de la population.

Le commerce de détail et le secteur du transport et de l’entreposage ont également affiché de légers gains après avoir perdu des emplois au cours des deux mois précédents.

Le point culminant du rapport pour les investisseurs était la croissance plus faible des salaires, ce qui pourrait être un signe que les efforts de la Réserve fédérale pour réduire l’inflation fonctionnent. La banque centrale tente de parvenir à un atterrissage en douceur, dans lequel les salaires et l’inflation se refroidissent sans pic majeur de chômage, mais a clairement indiqué que l’inflation était sa priorité absolue.

La modération de la croissance des salaires est également l’un des rares signes du rapport indiquant que le marché du travail pourrait s’assouplir légèrement avant ce que de nombreux économistes prévoient être un ralentissement ou une contraction économique cette année.

“Il s’agit d’un marché du travail très fragmenté, même s’il est solide dans les gains globaux, et nous allons voir cela se jouer en 2023. Je pense que ceux qui sont sensibles aux taux d’intérêt comme la fabrication sont à haut risque. Les loisirs et l’hôtellerie ont portait le poids, mais cela dépendra d’un consommateur qui est encore capable de dépenser”, a déclaré vendredi l’économiste en chef d’ADP, Nela Richardson, sur “Squawk Box”.

Le secteur de l’information a perdu 5 000 emplois, reflétant peut-être des licenciements dans des entreprises technologiques.

Les services professionnels et commerciaux ont connu la plus forte baisse des secteurs ci-dessus, perdant 6 000 emplois. Cela a été entraîné par des pertes encore plus importantes dans la catégorie des services d’aide temporaire, qui pourraient être un précurseur de licenciements ailleurs, a déclaré Pollak.

“Ce rapport contient des signaux fantastiques et très encourageants lorsqu’il s’agit de montrer ce qui s’est passé dans le rétroviseur. Mais les indicateurs avancés sont un peu plus inquiétants”, a déclaré Pollak.