Voici où se trouvent les emplois pour août 2022 – dans un graphique

“Le marché appréciera les gains d’emplois généralisés, car les emplois dans la production de biens et les services ont augmenté en août”, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial.

L’économie a connu une croissance dans tous les secteurs et sous-secteurs clés en août, menée par un gain de 68 000 emplois dans les services professionnels et commerciaux.

Les domaines les plus forts des services professionnels et commerciaux comprennent la conception de systèmes informatiques, la gestion et le conseil technique, ainsi que l’architecture et l’ingénierie. Le secteur a maintenant ajouté 1,1 million d’emplois au cours des 12 derniers mois, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Les soins de santé sont arrivés en deuxième position pour le mois, avec 48 200 emplois ajoutés. Si des emplois dans le domaine de la santé avaient été ajoutés à l’éducation et aux services sociaux, comme le font certains économistes, ce vaste secteur aurait égalé le gain de 68 000 emplois des services professionnels et commerciaux.

Le commerce de détail a été un autre point positif, avec une croissance de 44 000 emplois. C’était une accélération par rapport aux 29 100 emplois ajoutés en juillet.

Même si la croissance de l’emploi a été positive dans tous les domaines, elle a été nettement plus lente dans certains domaines. Les loisirs et l’hôtellerie, par exemple, ont ajouté 31 000 emplois en août après une croissance de 95 000 en juillet. Le secteur est encore à 1,2 million de moins que son niveau d’avant la pandémie.

Le transport et l’entreposage n’ont ajouté que 4 800 emplois après une croissance de plus de 24 000 en juillet.

Roach a également souligné une augmentation du nombre de travailleurs à temps partiel de 225 000, dont 69 000 déclarant qu’ils ne pouvaient pas trouver d’emploi à temps plein, comme un sujet de préoccupation potentiel à l’avenir.