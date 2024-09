Voici où se trouvent les abris d’urgence dans tout le sud de la Géorgie.

ALBANY, Géorgie (WALB) – Plusieurs agences et organisations locales ont ouvert leurs portes abris d’urgenceà travers la Géorgie du Sud.

Les responsables des refuges d’urgence demandent à tous ceux qui viennent d’apporter des objets personnels comme des médicaments, des documents essentiels, des couvertures et d’autres nécessités. Voici une liste des refuges d’urgence par comté.

Le centre civique James H. Gray, 100 E Oglethorpe Blvd, ouvre ses portes jeudi à midi

L’Exchange Club of Albany RV Park, 2007 W Oakridge Dr, Albany, ouvert quatre jours sans frais (il y a également de l’espace dans leurs granges pour les chevaux)

Park Avenue 100 E. Park Ave. Valdosta, Géorgie, ouvre ses portes jeudi à 14 heures.

L’église baptiste de Corinthe ouvrira ses portes jeudi à 16 heures. Il est situé au 4089 Corinth Road, Lake Park, Géorgie.

Le bâtiment de formation continue VSU ouvrira ses portes jeudi à 14 heures. Il est situé au 903 North Patterson Street, Valdosta, Géorgie.

Le refuge de la Croix-Rouge, lieu à déterminer, ouvre à 8 heures jeudi

L’église baptiste d’Ochlocknee, 3096 E Railroad St, Ochlocknee, GA, ouvre ses portes jeudi à 16 heures.

École élémentaire Cross Creek, 324, chemin Clark. Thomasville, Géorgie, ouvre à 8 heures jeudi

Service des loisirs du comté de Tift, 401 Victory Drive, ouverture à 17h00 jeudi.

Hope Farms, 701 Gordon Ave, Bainbridge GA a ouvert ses portes mercredi à 17 heures (peut accueillir 25 à 30 personnes)

L’école élémentaire Jones Wheat, 1401 E. Shotwell St. Bainbridge, Géorgie, ouvre ses portes jeudi à 10 heures.

Un bloc sanitaire sera ouvert au public au gymnase de l’école secondaire du comté d’Irwin. Il est situé au 149 Chiefton Circle. Cela survient alors qu’une évacuation volontaire a été émise pour ceux qui vivent dans des véhicules de loisirs et des maisons mobiles.

Cook County High School, 9900 GA 37 Adel, Géorgie, ouvre ses portes jeudi à 14 heures.

Centre communautaire Spense, 290, boul. Harper. Moultrie, Géorgie, ouvre à 8 heures jeudi

Central Square Complex, 216 S. Madison Avenue Douglas, Géorgie, ouvre ses portes jeudi à 8 heures.

Cousins ​​Middle School, 8187 Carlton Trail NW Covington, Géorgie, ouvre à 18 heures jeudi

Église baptiste de Spring Creek, 2635 GA-253, Donalsonville, GA 39845

Première église baptiste de Donalsonville, 409 S Woolfork Ave, Donalsonville, GA 39845

Église de Dieu d’Oakview, 3595 Oakview Church Post Road, Donalsonville, GA 39845

Centre communautaire d’Iron City et ancienne prison

Colquitt First Baptist Church, 351 E Pine St, Colquitt, GA, ouvre ses portes jeudi à 15 heures.

Première église baptiste de Quitman, 509 W Screven St, Quitman, GA 31643, ouverte à 11 heures jeudi (limite de 100 personnes et les animaux sont autorisés, uniquement dans les chenils.)

Quitman Church of God, 1405 E Screven St, Quitman, GA 31643, ouverte jeudi à 11 heures (les animaux sont autorisés, uniquement dans les chenils.)

L’église baptiste de Morven, 11180 Adel Hwy, Morven, GA 31638, ouvre à 16 heures le jeudi (les animaux ne sont autorisés que dans les chenils.)

First Baptist Church-Leesburg, 135 Main St E, Leesburg, GA 31763, ouvre à 17 heures le jeudi et ferme à 8 heures le vendredi.

L’église baptiste Philema Road ouvrira les portes de son église jeudi soir.

Église Bethléem AME, 412 2nd St SW, Le Caire, GA 39828, ouverte

Le centre culturel Grady, 101 1st St NW, Le Caire, GA 39828, a ouvert ses portes vendredi à 12 heures.

Intérieur de l’abri contre les tornades derrière le bureau de la Georgia State Patrol, au 167 Williams Bowen Pointe.

Cette liste sera mise à jour à mesure que nous en apprendrons davantage sur les refuges d’urgence.

