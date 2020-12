Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Le temps passe vite lorsque vous achetez des produits joyeux.

Dimanche 13 décembre marque cinq ans depuis Jennifer Lawrence est apparu sur grand écran comme Joy Mangano dans le film nominé aux Oscars Joie. Le film de 2015 était axé sur le parcours de l’inventeur pour devenir un millionnaire autodidacte – et aujourd’hui, de nombreux cinéphiles continuent de dire à la vraie Joy à quel point son histoire est inspirante.

«J’ai toujours eu l’impression que nous suivions tous ce chemin dans la vie et même si nous pensons que nous sommes tous si différents, il y a ces fils communs: la persévérance et les gens qui essaient de vraiment surmonter les défis et de continuer à avancer», a partagé Joy exclusivement avec E ! Nouvelles. « Il y a beaucoup de ça en chacun de nous. »

La femme d’affaires de 64 ans a ajouté: « Ce que les fans me disent constamment, c’est qu’ils la regardent encore et encore comme Seul à la maison. C’est un film tellement inspirant et merveilleux et Jennifer Lawrence, ma chérie, je ne pourrais pas être plus fier qu’elle joue le rôle de Joy et apprenne à la connaître. Je la considère brillante au-delà de ses années et probablement l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées. «