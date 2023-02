Voici où se trouve la Tesla d’Elon Musk après 5 ans dans l’espace

Le temps passe vite quand vous flottez dans les environs froids et inhospitaliers de l’espace. Cela fait cinq ans depuis la première SpaceX a testé son puissant Falcon Heavy fusée. Le lancement du 6 février 2018 a projeté dans l’espace le Tesla Roadster personnel du fondateur de SpaceX, Elon Musk. C’est toujours là-bas.

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Twitter de Musk. Beaucoup de Développement de vaisseau spatial. Des tonnes de lancements de Falcon 9. Quelques autres lancements de Falcon Heavy. À travers tout cela, la voiture rouge et un mannequin nommé Starman ont été en orbite autour du soleil. Où est-il exactement maintenant ? Il y a un site Web pratique qui vous le montrera.

Ben Pearson/Whereisroadster.com



Oùestroadster.com est en service depuis 2018 et suit la voiture lors de son voyage dans l’espace. Créateur Ben Pearson a noté que le Roadster était réglé pour “traverser l’orbite de Mars pour la quatrième fois depuis son lancement” alors que la voiture approchait de son cinquième anniversaire dans l’espace.

Il faut environ 557 jours à la voiture pour orbiter autour du soleil. Selon les travaux de Pearson, la Tesla a dépassé sa garantie de 36 000 milles de plus de 70 050 fois.

Les chercheurs s’étaient déjà penchés sur chances que la voiture percute la Terre un jour, et a calculé les chances à seulement 6% en un million d’années. L’équipe a également calculé que le Roadster ferait une rencontre rapprochée avec la Terre en 2091 lorsqu’il arrivera à quelques centaines de milliers de miles (quelques centaines de milliers de kilomètres) de la planète où il a été fabriqué.

L’espace est un endroit difficile, il est donc probable que le roadster et son pilote soient assez malmenés à ce stade. Quel sera son destin ultime ? Il pourrait être voué à errer dans le système solaire, ou peut-être que l’humanité ira un jour le chercher et le mettra dans un musée. Quelqu’un veut une voiture électrique peu utilisée et bien voyagée?