Voici où se trouvaient les emplois en avril 2022 – dans un graphique

Le patron de Walsh, le président Joe Biden, se rend à Cincinnati vendredi pour promouvoir la fabrication de pointe et devrait faire des commentaires plus tard dans la journée sur les efforts de l’administration pour développer la production nationale dans les années à venir.

“Nous voyons [strong numbers in] le secteur manufacturier – nous avons connu une forte croissance, nous en sommes très heureux “, a déclaré Walsh à ” Squawk on the Street ” de CNBC vendredi matin. ” Nous avons également constaté une bonne croissance dans le commerce de détail. Pas seulement le côté en ligne, nous l’avons vu dans les magasins.”

Au sein de cette industrie, les restaurants et les bars ont ajouté 43 800 emplois, les hôtels et autres entreprises d’hébergement ont ajouté 22 300 et les entreprises des arts de la scène et des sports-spectacles en ont ajouté 13 300.

Les loisirs et l’hôtellerie, l’industrie qui a connu la plus forte hausse d’emplois sur un mois, ont ajouté 78 000 emplois au cours du premier mois du deuxième trimestre.

La forte embauche dans les secteurs de la fabrication, du transport et de l’entreposage et des soins de santé en avril a aidé l’économie américaine à enregistrer son 12e mois consécutif de gains d’emplois de 400 000 ou plus.

Les détaillants, qui commercialisent et vendent des biens aux consommateurs américains, ont ajouté 29 200 emplois en avril.

Alors que les statistiques sur l’emploi dans le commerce de détail ont été volatiles ces dernières années en raison des effets de la pandémie de Covid-19 et des fermetures imposées par le gouvernement, ces chiffres sont régulièrement sensibles aux tendances d’achat saisonnières. Les magasins ont tendance à augmenter leur personnel à l’automne et à l’hiver pour se préparer à la saison chargée des fêtes et à réduire la masse salariale au printemps et à l’été.

Le Département du travail tente de contrôler ces variations saisonnières, mais même avec cette considération, le gain de 29 200 du commerce de détail représente la meilleure performance du secteur en avril depuis 2014.

Le transport et l’entreposage, une industrie examinée pour un soulagement potentiel de la chaîne d’approvisionnement, ont également affiché un solide mois de création d’emplois avec un gain net de 52 000. Le département du Travail a déclaré que les entrepôts et les installations de stockage avaient créé 17 000 emplois, les coursiers et messagers avaient augmenté de 15 000, le transport par camion de 13 000 et le transport aérien de 4 000.

L’emploi dans le transport et l’entreposage est de 674 000 au-dessus de son niveau de février 2020, tiré par une forte croissance de l’entreposage et du stockage et des courriers et messagers, qui ont augmenté de 467 000 et 259 000, respectivement, depuis que Covid-19 a atteint les côtes américaines.

Le vaste secteur de la santé et des services sociaux a ajouté 40 900 emplois à la masse salariale, en grande partie grâce aux gains chez les travailleurs de la santé ambulatoire, une définition large qui comprend les cabinets de médecins et de dentistes privés et d’autres établissements de soins ambulatoires.

— Crystal Mercedes de CNBC a contribué au reportage.

Correction : le secteur hospitalier et des loisirs a enregistré la plus forte augmentation d’emplois sur un mois ; une version antérieure déformait le secteur. Le secteur de la santé et des services sociaux a ajouté 40 900 emplois à la masse salariale; une version antérieure déformait ce chiffre.