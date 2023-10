Voici où se situent les candidats à la présidence du Parti républicain sur le financement de l’Ukraine

Un certain nombre de candidats confirmés et potentiels sont attendus pour remplacer Kevin McCarthy au poste de président de la Chambre, alors que l’élection pour ce poste devrait avoir lieu mercredi.

Les candidats confirmés et potentiels ont eu des résultats de vote différents sur l’aide américaine à l’Ukraine, certains étant favorables à un financement supplémentaire et d’autres votant contre.

«J’ai été clair depuis le début. Pourquoi devrions-nous envoyer l’argent des contribuables américains en Ukraine ? Jordan a déclaré lors d’une interview avec Fox News jeudi. « Nous ne savons même pas quel est l’objectif. Personne ne peut me dire quel est l’objectif.

Les candidats confirmés et potentiels à la présidence de la Chambre ont eu des résultats de vote différents sur l’aide américaine à l’Ukraine, ce qui pourrait éventuellement compromettre les chances de Kiev de recevoir un financement à l’avenir.

L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a été évincé de son poste mardi lors d’un vote à la Chambre par 216 voix contre 210, un effort dirigé par le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, qui a déposé une motion pour quitter son poste lundi. Le nom du nouveau président sera choisi mercredi, et celui qui sera élu aura une influence sur la question de savoir si l’aide future à l’Ukraine sera incluse dans le prochain projet de loi de dépenses avant la fin de la résolution actuelle, le 17 novembre. (EN RELATION : « Arnaque du pansement » : Matt Gaetz s’exprime après avoir dirigé l’éviction de Kevin McCarthy)

La résolution continue ne contenait aucun financement pour l’Ukraine, malgré la demande initiale de l’administration Biden d’inclure 24 milliards de dollars. L’aide future à l’Ukraine est devenue un point de discorde à la fois à la Chambre et au Sénat et constituera un sujet majeur dans le prochain projet de loi de dépenses, qui doit être adopté d’ici le 17 novembre.

À l’heure actuelle, les candidats confirmés au poste de président sont le représentant républicain de l’Ohio Jim Jordan et le représentant républicain de Louisiane Steve Scalise, et les candidats potentiels incluent le représentant républicain de l’Oklahoma Kevin Hern et le représentant républicain de Caroline du Nord Patrick McHenry.

Jordan préside actuellement le comité judiciaire de la Chambre et a confirmé mercredi sa candidature au poste de président. Il a déjà obtenu le soutien de personnalités conservatrices de premier plan, dont l’ancien président Donald Trump et un certain nombre de ses collègues républicains.

« Il sera un GRAND Président de la Chambre et a mon soutien complet et total! » Atout posté sur Truth Social Friday.

La Jordanie a voté pour la première loi de prêt-bail en Ukraine en mai 2022, mais a depuis voté contre tous les projets de loi et amendements visant à obtenir un financement supplémentaire, et a rejeté l’idée d’inclure l’aide dans le projet de loi provisoire adopté le 30 septembre. selon sur GOPforUkraine.org. Le bureau de Jordan a dirigé la Daily Caller News Foundation vers une interview qu’il a accordée jeudi, dans laquelle il a clairement indiqué qu’il rejetterait toute aide future, au moins jusqu’à ce que l’Ukraine donne une explication sur la manière dont les fonds sont utilisés et sur la façon dont ils envisagent d’y mettre fin. la guerre.

JOURNALISTE : « Êtes-vous prêt à aller de l’avant avec un programme d’aide à l’Ukraine si vous êtes Président ? »@Jim_Jordan: « Je suis contre cela… Le problème le plus urgent qui préoccupe les Américains n’est pas l’Ukraine. C’est la situation frontalière et c’est la criminalité dans les rues. pic.twitter.com/l5xmVWwrir – Appelant quotidien (@DailyCaller) 4 octobre 2023

« Et puis deuxièmement, comment l’argent qui a déjà été envoyé [been spent]? » » dit Jordan. « Ce sont deux questions fondamentales auxquelles je pense que les contribuables américains veulent connaître les réponses avant d’envoyer davantage de leur argent durement gagné. »

Scalise, actuellement leader de la majorité parlementaire, a annoncé mercredi sa candidature à la présidence et bénéficie du soutien des législateurs du GOP comme le représentant du Texas Tony Gonzales et le représentant de Géorgie Drew Ferguson. Scalise a reçu un diagnostic de cancer du sang en août, ce qui a limité sa capacité à être présent aux récentes délibérations de la Chambre.

«Je pense au monde de Steve Scalise. Je pense qu’il ferait un orateur phénoménal », avait précédemment déclaré Gaetz au DCNF.

Bien qu’il n’ait jamais exprimé clairement sa position sur l’Ukraine, Scalise a voté en faveur de chaque projet de loi et amendement visant à financer l’Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022, selon GOPforUkraine.org. Scalise avait précédemment appelé à une surveillance supplémentaire de la manière dont l’Ukraine dépense les fonds alloués.

« De toute évidence, on craint que l’argent aille là où il est destiné », a déclaré Scalise en décembre 2022, selon à Politico. « Le fait que l’argent des contribuables aille n’importe où, que ce soit au pays ou à l’étranger, mérite un examen minutieux. »

Hern, actuellement président du Comité d’étude républicain, envisage de se présenter au poste de président mais n’a pas encore confirmé sa candidature. Hern avait déjà été nommé par ses collègues pour ce poste en janvier, mais avait refusé de se présenter. (EN RELATION : McCarthy s’adresse aux médias après avoir été évincé de son poste de président et déclare qu’il ne se représentera pas)

Comme la Jordanie, Hern a voté pour la loi initiale de prêt-bail en Ukraine, mais a ensuite voté contre tous les amendements et projets de loi prévoyant un financement pour l’Ukraine, selon GOPforUkraine.org. Hern a plutôt mis davantage l’accent sur la sécurisation de la frontière sud et la réduction de la dette nationale.

«Sur le vote d’hier pour envoyer plus d’argent à Ukrainej’ai ENCORE voté non», a déclaré Hern sur X fin septembre. «Nous avons besoin de paix dans Ukraine MAINTENANT! Pas la guerre! »

Regarder. Il ne fait aucun doute que les Démocrates du Sénat se soucient davantage de l’Ukraine que de nos dépenses incontrôlables. Il suffit de regarder la prolongation du financement qu’ils proposent. Aucune promesse de sécuriser notre frontière. 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine. Je me soucie de sécuriser les frontières de l’AMÉRIQUE et de réduire les dépenses. – Le membre du Congrès Kevin Hern (@repkevinhern) 27 septembre 2023

McHenry est également envisagé pour le poste de président, qui occupe actuellement le poste de président pro tempore, remplissant les fonctions du poste jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. McHenry, un allié majeur de McCarthy, a voté en faveur de chaque projet de loi et amendement finançant l’Ukraine depuis le début de la guerre entre le pays et la Russie en février 2022, selon GOPforUkraine.org.

Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il craignait que, selon le candidat élu à la présidence, ses initiatives de politique étrangère et ses futurs plans d’aide à l’Ukraine puissent être mis en péril.

« Cela m’inquiète », Biden dit mardi. « Mais je sais qu’une majorité de membres de la Chambre et du Sénat des deux partis ont déclaré qu’ils soutenaient le financement de l’Ukraine. »

« Le dysfonctionnement me concerne toujours », a déclaré Biden. « Il y a une demi-douzaine ou plus de républicains extrémistes du MAGA qui voudraient être éliminés malgré tout ce que j’ai fait. »

Scalise, Hern, McHenry et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

