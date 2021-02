Quand HBO Max a annoncé que leur prochaine renaissance de « Sex and the City » se poursuivrait sans Samantha Jones, positive sexuelle, les fans ont proposé toutes sortes de théories sur sa sortie. Maintenant, Casey Bloys, directeur du contenu de HBO Max, explique à TVLine comment ils écrivent Kim Cattrall de la série.

Bloys a déclaré que Sarah Jessica Parker, qui joue Carrie Bradshaw dans la série, et l’écrivain Michael Patrick King, qui sont en charge de la suite, « n’essaient pas de refaire » Sex and the City « ».

« Ils n’essaient pas de dire que ces personnages revivent la trentaine. C’est vraiment une histoire de femmes dans la cinquantaine, et ils ont affaire à des choses auxquelles les gens font face dans la cinquantaine », a déclaré Bloys, ajoutant que depuis. beaucoup de temps s’est écoulé, « tout comme dans la vraie vie, les gens entrent dans votre vie, les gens partent ».

«Les amitiés s’estompent et de nouvelles amitiés commencent», a-t-elle ajouté. « Je pense donc que tout cela est très révélateur des vraies étapes, des étapes réelles de la vie. Ils essaient de raconter une histoire honnête sur le fait d’être une femme dans la cinquantaine à New York. Donc, tout devrait sembler quelque peu organique, et le amis que vous avez à 30 ans, peut-être pas à 50 ans. «