Voici où précommander votre Pixel 7 et votre montre Pixel

Les précommandes sont désormais en ligne pour les derniers appareils de Google, le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch. Heureusement, la fenêtre de précommande de Google est très courte, avec une disponibilité générale pour chaque appareil à partir de la semaine prochaine. Cela signifie que vous ne devriez attendre que jusque-là pour recevoir votre commande. C’est vraiment bon.

Nous avons des descriptions complètes prêtes à l’emploi pour chaque appareil, avec le Pixel 7 Pro doté d’un système de caméra massivement amélioré et la toute nouvelle Pixel Watch offrant la dernière et la meilleure technologie de suivi de la santé de Fitbit. Cela semble être une gamme Google Pixel vraiment raffinée, alors ne soyez pas surpris si les dates de livraison commencent à être repoussées, ce qui est courant pour les appareils Google.

En ce qui concerne les offres des différents détaillants, Google propose son programme de reprise, mais ne vous attendez pas à ce que ses offres de reprise soient aussi bonnes que celles de Samsung. En plus de cela, il s’agit d’un jeu de remboursement, vous devrez donc payer la totalité du prix d’achat, puis attendre que Google reçoive et vérifie votre échange. Comparé à la façon dont Samsung offre une valeur de reprise instantanée, c’est une expérience terrible. Pour les opérateurs, ils proposent des offres BOGO pour ces appareils, ainsi que des appareils Pixel Watch gratuits, à condition que vous vous inscriviez au bon plan et que vous souscriviez au bon contrat. Personnellement, être lié à une entreprise en particulier n’est jamais quelque chose que nous avons prévu de faire, mais si vous prévoyez d’être avec votre opérateur pendant une période prolongée et que vous souhaitez un téléphone gratuit/meilleur prix mensuel, ces options sont disponibles et viables.

Suivez les liens ci-dessous pour accéder à l’une des dernières nouveautés de Google.

Liens de précommande

Montre Pixel

Pixel 7

Pixel 7 Pro