Voici où précommander une nouvelle console en ligne

Bien que la prochaine génération de consoles de jeu ne soit pas encore là, Sony vient d’annoncer la nouvelle PlayStation 5 Pro, une nouvelle console dotée de graphismes améliorés et détaillés, de mouvements fluides et soyeux pour les jeux et d’une immersion plus profonde pour tous les jeux PS5.

Au prix de 699,99 $, la Sony PS5 Pro est désormais disponible en précommande avec une sortie le vendredi 7 novembre. Pour le moment, le seul endroit où vous pouvez précommander est sur PlayStation Direct.

De plus, la PS5 Pro sera disponible en précommande chez d’autres détaillants, comme Target et Walmart, à partir du jeudi 10 octobre.

Conçue pour de meilleures performances, la nouvelle PS5 Pro, livrée avec la manette sans fil PS DualSense de Sony, offre un taux de rafraîchissement plus élevé allant jusqu’à 120 Hz avec une qualité d’image 4K Ultra HD avec une mise à l’échelle améliorée de l’IA. Avec la PS5 standard, vous deviez en choisir une : soit un taux de rafraîchissement élevé, soit 4K. Cependant, avec la PS5 Pro, vous pouvez choisir les deux directement. Cela signifie que les jeux se déroulent de manière plus fluide, sans décalage et avec une qualité vidéo Ultra HD.

Sony Sony PlayStation 5 Pro Date de sortie : 7 novembre

Le nouveau modèle professionnel propose également un traçage de rayons avancé pour les ombres, les reflets et les illuminations du jeu. Cela ajoute des graphismes et un réalisme améliorés, tout en ajoutant une immersion plus profonde pour se sentir plus fidèle à la vie.

Le meilleur de tout ? Tous les jeux PS5 fonctionnent sur la nouvelle PS5 Pro, y compris « Astro Bot », « Marvel’s Spider-Man 2 », « EA Sports College Football 25 », « The Last of Us, Part II », « Call of Duty : Modern Warfare III ». » et plus encore. En fait, les nouvelles consoles de jeux ont le double de la capacité de stockage embarquée avec 2 To au lieu de 1 To. Il dispose également d’une connectivité Wi-Fi plus rapide pour des téléchargements de jeux rapides, des jeux dans le cloud plus performants et des transferts de données rapides.

