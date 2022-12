Voici où nous en sommes après les fortes baisses consécutives du marché de cette semaine

Le marché boursier connaît une autre séance de baisse désagréable mardi, craignant que la Réserve fédérale n’augmente les taux d’intérêt pendant une période plus longue à un niveau supérieur et que cela ne fasse basculer l’économie dans une récession. La banque centrale, selon le Wall Street Journal, envisage de relever les taux au-dessus de 5% l’année prochaine pour lutter contre l’inflation – une inflation des salaires particulièrement élevée, comme le montre le rapport du gouvernement sur l’emploi de novembre la semaine dernière. La fourchette actuelle du taux directeur à court terme de la Fed est de 3,75 % à 4 %. Alors qu’une plus petite hausse de 50 points de base lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine est attendue après quatre augmentations consécutives de 75 points de base, c’est ce qui pourrait arriver en 2023 qui bouleverse les actions pour une deuxième session consécutive. L’argent est un ami lorsque le marché traverse une période difficile. Cependant, nous restons optimistes quant aux actions individuelles à long terme et analysons le marché à la recherche de situations pour mettre lentement de l’argent au travail. Rien d’agressif, bien sûr, mais notre position de trésorerie d’environ 12 % nous donne la possibilité de devenir plus opportunistes à mesure que les prix baissent. Ce que nous recherchons Nous recherchons des situations où nous pouvons améliorer notre base de coût moyen ou potentiellement même la violer si nous avons vendu plus cher. Mais l’une des caractéristiques les plus importantes que nous recherchons avant d’acheter est la confiance dans les bénéfices à court terme. Oui, cela signifie qu’une entreprise doit gagner de l’argent – un thème sur lequel nous avons martelé la table toute l’année. Nous privilégions également la résilience face à des conditions économiques incertaines. C’est pourquoi nous nous sommes fortement appuyés sur nos produits de base comme Procter & Gamble (PG) et Constellation Brands (STZ), des noms de soins de santé comme Johnson & Johnson (JNJ), Eli Lilly (LLY), Humana (HUM) et Danaher (DHR), et aussi certaines actions cycliques de la vieille école comme Linde (LIN) et Honeywell (HON) qui ont les bons marchés finaux pour l’environnement actuel. Le PDG de Honeywell, Darius Adamczyk, était sur CNBC mardi, nous donnant une vision encourageante de la façon dont l’entreprise prévoit de naviguer dans ces eaux économiques délicates. Nous pensons que Honeywell est bien placé pour capitaliser sur des poches de force. Le marché envisage déjà les bénéfices de 2023, et ce sont les types d’entreprises qui ont des perspectives de croissance fiables, quels que soient les rebondissements de l’économie. Les actions technologiques, en revanche, sont toujours risquées pour l’argent frais en raison de leurs valorisations élevées, de leurs structures de coûts gonflées et de leur exposition à des poches de l’économie qui s’affaiblissent. Surveiller notre Bullpen En dehors du portefeuille actuel, nous surveillons en permanence notre liste de surveillance des sociétés Bullpen telles qu’Emerson Electric (EMR). Cependant, comme Jim Cramer l’a écrit dimanche, nous pensons que l’action a fait une trop grosse course à partir de fin septembre pour commencer à acheter dès maintenant. La patience a été récompensée d’innombrables fois cette année, et nous voulons voir plus de recul avant d’acheter. Nous travaillons également à rafraîchir notre Bullpen comme nous aimons généralement le faire tous les quelques mois environ. Nous prévoyons de mettre à jour l’Investing Club avec de nouveaux ajouts dans les prochains jours. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PG, STZ, JNJ, LLY, HUM et DHR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin le 06 décembre 2022 à New York. Le Dow Jones a ouvert au plus bas ce matin, poursuivant sa tendance à la baisse, plongeant de plus de 400 points à la clôture du marché boursier lundi. Michael M.Santiago | Getty Images