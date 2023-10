Le sol sous la ville de New York s’enfonce et s’élève dans différentes zones, selon de nouvelles recherches. Le naufrage a contribué à aggraver le risque d’inondations, y compris à arènes sportives, routes et occupé aéroport.

Une étude sur les légers changements d’élévation dans toute la ville a été publié dans la revue Science Advances la semaine dernière. Des chercheurs de la NASA et de l’Université Rutgers ont documenté la ville monte et descend à des rythmes différents de 2016 à 2023 en utilisant une technique de télédétection appelée radar interférométrique à synthèse d’ouverture (InSAR). Celui-ci combine plusieurs observations 3D d’une région pour révéler les changements au fil du temps.

Grâce à ces observations, le les chercheurs ont découvert que la zone métropolitaine de New York s’enfonce à un rythme médian d’environ 1,6 millimètres (00,06 pouces) par an. Plusieurs emplacements autour la ville, y compris le stade Arthur Ashe dans le Queensune piste à l’aéroport de LaGuardia, et L’Interstate 78 (qui inclut le Holland Tunnel) s’enfonce à une vitesse de plus de 2 millimètres (00,07 pouces) par an. Cela semble minusculemais c’est s’additionne avec le temps pour augmenter risque d’inondation dans toute la ville.

Il y a un ancien raison pour une partie de cela naufrage. Au cours de la dernière période glaciaire, qui s’est terminée plus de 11 000 il y a quelques années, une grande partie du nord-est des États-Unis était couvert de glace, un poste de la NASA explique; beaucoup de La ville de New York est située sur un terrain autrefois légèrement surélevé et est en train de redescendre. Le développement a également joué un rôle. Certains des sites de naufrage, comme l’aéroport LaGuardia, ont été construits au-dessus de décharges. Le sL’encrage s’est produit parallèlement à une aggravation de la crise climatique qui a accru les inondations dues à l’élévation du niveau des océans et des précipitations plus abondantes. Niveaux de la mer autour de Manhattan rose de plus de 4 millimètres par année entre 2000 et 2022.

« La ville est depuis longtemps confrontée aux inondations côtières dues aux ouragans et aux tempêtes extratropicales, mais comme on l’a vu avec la super tempête Sandy en 2012, les ondes de tempête associées aux événements météorologiques violents deviennent plus destructrices en raison de l’élévation continue du niveau de la mer », a déclaré le rapport. ont écrit les auteurs de l’étude. « L’élévation relative du niveau de la mer au cours du 20e siècle a entraîné des dommages supplémentaires de 8,1 milliards de dollars à Sandy par rapport à ceux qui auraient eu lieu un siècle auparavant. »

Les habitants ont été témoins des conséquences. Malgré des milliards de dollars des mises à jour à l’aéroport de LaGuardia, cette zone n’a pas été épargnée par les dommages dus à conditions météorologiques extrêmes. À la fin de la semaine dernière, de fortes pluies sur la région de New York ont ​​provoqué des crues soudaines. stations de métro, à travers autoroutes, et à l’aéroport. Les voyageurs devaient traverser plusieurs centimètres d’eau dans le bornes, NBC New York a rapporté.

Les chercheurs ont également constaté que certaines parties de New York sont en réalité en hausse. Ils a noté que Newton Creek à Brooklyn augmente à un rythme d’environ 1,6 millimètres (00,06 pouces) par an, alors que tle quartier de Woodside, Queens Rose environ 6,9 millimètres (00,27 pouces) entre mai 2016 et décembre 2019.

