Voici où mettre à niveau le Pixel 7 Pro vers le Pixel 8 Pro

Vous pouvez toujours passer au nouveau Pixel 8 Pro pendant la période de précommande, quelques jours avant que le téléphone n’arrive dans les magasins. Si vous le faites (et vous devriez le faire si vous aimez les contenus gratuits), Google et ses partenaires commerciaux proposent en bonus une Pixel Watch 2 ou une paire de Pixel Buds Pro.

Si vous avez décidé qu’il est temps de procéder à une mise à niveau, vous devriez absolument rechercher la meilleure valeur de reprise. Best Buy et le Google Store sont vos meilleures options si vous souhaitez la version déverrouillée du Pixel 8 Pro, mais selon le téléphone que vous devez échanger, vous pouvez obtenir un meilleur rapport qualité-prix en passant d’un magasin à l’autre.

Meilleure offre d’échange du Pixel 8 Pro: Par exemple, pour ceux qui possèdent un Pixel 7 Pro de l’année dernière et qui veulent déjà le plus récent des nouveaux, Best Buy vous offrira 550 $ si vous possédez le modèle déverrouillé de 128 Go. Le Google Store coûte 420 $, ce qui est à la limite insultant. Si vous possédez un Pixel 7 et souhaitez passer à Pro, Best Buy vous offrira également le meilleur rapport qualité-prix à 450 $, Google n’atteignant que 325 $.

D’un autre côté, un Pixel 6 Pro ne reçoit que 355 $ des échanges Best Buy, tandis que le Google Store est en hausse à 400 $. En d’autres termes, Google fixe les Pixel 7 Pro et Pixel 6 Pro à une valeur presque identique, ce qui est encore une fois insultant. Google Store vous offrira également un peu plus sur le Pixel 6 (325 $ contre 315 $).

Bonus Pixel Watch 2 gratuit partout: Best Buy et Google Store vous offrent toujours la Pixel Watch 2 gratuite que j’ai mentionnée plus tôt. Il s’agit d’un cadeau de 350 $ dont vous devriez absolument profiter maintenant si une montre intelligente est quelque chose que vous avez toujours voulu au poignet. Il est possible que Google organise une promotion similaire à une date ultérieure, mais j’en doute presque. C’est un gros problème. La Pixel Watch 2 offre des améliorations importantes par rapport à l’original et devrait être bien mieux regardée avec des pièces plus modernes.

Ou si vous ne voulez pas de montre intelligente, vous pouvez toujours obtenir une paire gratuite de Pixel Buds Pro via le Google Store. Best Buy ne semble pas vous laisser choisir les Buds Pro lors de la commande d’un Pixel 8 Pro.

Liens de précommande du Pixel 8 Pro: Meilleur achat | Boutique Google