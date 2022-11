Voici où marquer les événements de la Journée des anciens combattants dans le comté de McHenry – Shaw Local

Un certain nombre de cérémonies et d’événements auront lieu dans le comté de McHenry pour marquer la Journée des anciens combattants, certains le jour férié lui-même, mais d’autres le jeudi pendant le week-end.

En voici quelques uns:

Lac de cristal : Une cérémonie aura lieu à partir de 8 h 30 jeudi dans l’auditorium Luecht du McHenry County College, B170, sur le campus de Crystal Lake.

L’événement gratuit, ouvert aux étudiants, à la communauté et au personnel, comprendra un hommage aux forces armées, de la musique interprétée par le quintette de cuivres de la faculté du MCC et une table ronde avec des étudiants vétérans du MCC.

Dundee Est : Le cinquième dîner annuel pour les anciens combattants aura lieu dimanche de 16 h 30 à 18 h 30 à l’église luthérienne Immanuel, 310 E. Main St. Il sera préparé par Aliano’s à East Dundee et servi par des bénévoles de l’église et de la communauté. Des souvenirs militaires seront exposés. Le menu comprend des plats de pâtes, du poulet, de la salade, du pain à l’ail et un dessert. Une option de transport disponible. La date limite pour les commandes est le vendredi 15h en appelant Alison Lyon au (630) 709-6546 ou en allant au ImmanuelAnciens CombattantsDîner2022.eventbrite.com.

Hampshire : Un défilé part à 17h30 du Hampshire Middle School, 560 S. State St., et se dirige vers l’église St. Charles Borromeo, 297 Jefferson Ave.

Huntley : La cérémonie de la Journée des anciens combattants aura lieu dimanche à 10 h sur la place de la ville de Huntley au mémorial des anciens combattants.

De bons seront également collectés de 10 h à 13 h dimanche pour aider à approvisionner les étagères de New Horizons, un programme de vie transitoire pour les anciens combattants sans abri.

Parmi les articles collectés figurent du savon pour le bain et le corps, du déodorant, du dentifrice, des rasoirs, du shampoing et de l’après-shampooing ; papier à photocopier; serviettes en papier; nouvelles chaussettes et manteaux d’hiver, chapeaux et gants; riz, pâtes, sauce pour pâtes, soupe et autres produits en conserve; cartes-cadeaux de station-service; et détergent à lessive.

Lac dans les collines : Dans le cadre de la semaine des héros du village célébrant les anciens combattants, une cérémonie d’épinglage pour les anciens combattants et leurs conjoints aura lieu vendredi de 14 h à 15 h 30 dans la salle polyvalente Lake in the Hills Village Hall. Des rafraîchissements légers suivront la cérémonie.

Le village organise également un événement Opération Gratitude où les participants peuvent créer tout ou partie des projets suivants : coudre un sac à cordon ou une cravate rafraîchissante, tricoter ou crocheter une écharpe, créer un bracelet en paracorde ou à « déploiement rapide » ou faire une carte faite à la main.

Les frais sont par personne et couvrent le coût des matériaux et de l’expédition. L’inscription sur place est possible. Des outils limités seront fournis.

Un mur de héros avec des portraits d’anciens combattants locaux sera également exposé au bord du lac dans le Hills Village Hall, 600 Harvest Gate.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur loisirs.lith.org/?p=11&v=4.1.

Marengo : Le programme annuel de la Journée des anciens combattants mis sur pied par les écoles de la région de Marengo comportera un discours d’ouverture par le Sgt Commande. Le major John J. Kanaly, diplômé de la Marengo Community High School en 1998, a rejoint l’armée en juillet. Kanaly a servi au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Jordanie et en Pologne.

Le programme, qui est ouvert au public, commence à 9 h vendredi à Marengo Community High School, 110 Franks Road. Un parking est disponible sur le côté est du bâtiment.

McHenry : Le McHenry Veterans of Foreign Wars Post 4600 organisera sa cérémonie de la Journée des anciens combattants à 11 heures vendredi. Les anciens combattants recevront un élément de menu gratuitement.

Le bingo du vendredi soir aura lieu de 19h à 22h

Richmond : Le village de Richmond et l’American Legion Post 253 tiendront une cérémonie à 11 h vendredi à Stevens Park, 10314 N. Main St., suivie d’un café et de beignets gratuits au Richmond Cafe, 10321 N. Main St.

Woodstock : Une cérémonie du drapeau aura lieu à 11 heures vendredi dans le parking de Woodstock Veterans of Foreign Wars Post 5040, 240 N. Throop St., avec des discours du maire de Woodstock Michael Turner et du Post Cmdr. Fred Strauss.

Un déjeuner suivra. Le déjeuner est gratuit pour les anciens combattants, 9 $ pour les adultes du grand public et 5 $ pour les enfants de moins de 12 ans.

Le poste tiendra sa friture hebdomadaire du vendredi à partir de 17 h. Le coût est de 15 $ pour les adultes avec d’autres aliments disponibles à l’achat ainsi qu’un menu pour enfants.

La musique live sera interprétée par Daddio.

Un événement manque-t-il ? Veuillez nous envoyer un courriel à conseils@nwherald.com.