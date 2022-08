Voici où les problèmes immobiliers de la Chine pourraient déborder

Le secteur immobilier chinois représente plus d’un quart du PIB national, selon Moody’s. Sur la photo, un complexe résidentiel en construction le 15 décembre 2021 dans la province du Guizhou.

BEIJING – Les problèmes immobiliers de la Chine pourraient se répandre dans d’autres secteurs majeurs si les problèmes persistent – ​​et trois entreprises particulières sont les plus vulnérables, selon l’agence de notation Fitch.

Depuis l’année dernière, les investisseurs craignent que les problèmes financiers des promoteurs immobiliers chinois ne se propagent au reste de l’économie. Au cours des deux derniers mois, le refus de nombreux acheteurs de maison de payer leur hypothèque a ramené les problèmes des promoteurs au premier plan – tandis que la croissance économique de la Chine ralentit.

“Si une intervention politique opportune et efficace ne se matérialise pas, la détresse du marché immobilier se prolongera et aura des effets sur divers secteurs en Chine au-delà de la chaîne de valeur immédiate du secteur immobilier”, ont déclaré lundi les analystes de Fitch dans un rapport.

Dans un tel scénario de stress, Fitch a analysé l’impact au cours des 12 à 24 prochains mois sur plus de 30 types d’entreprises et d’entités gouvernementales. L’entreprise en a identifié trois qui sont les plus vulnérables aux problèmes de l’immobilier :

1. Sociétés de gestion de portefeuille

Ces entreprises “détiennent une quantité importante d’actifs adossés à des garanties liées à l’immobilier, ce qui les rend très exposées aux difficultés prolongées du marché immobilier”, indique le rapport.

2. Entreprises d’ingénierie et de construction (non étatiques)

«Le secteur en général est en difficulté depuis 2021. … Ils n’ont pas d’avantages concurrentiels en matière d’exposition aux projets d’infrastructure ou d’accès au financement par rapport à leur [government-related] pairs », indique le rapport.

3. Petits producteurs d’acier

“Beaucoup fonctionnent à perte depuis quelques mois et pourraient faire face à des problèmes de liquidité si l’économie chinoise reste terne, en particulier compte tenu du fort effet de levier dans le secteur”, indique le rapport.

Fitch a déclaré que la construction représentait 55% de la demande d’acier en Chine.

Le ralentissement de l’immobilier a déjà entraîné à la baisse des indicateurs économiques plus larges tels que l’investissement en immobilisations et la composante vente de meubles des ventes au détail.