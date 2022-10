Voici où les électeurs de DeKalb dans les circonscriptions 4 et 5 voteront le 8 novembre, pourquoi le bureau du greffier a émis un changement de lieu au milieu d’une poussée partisane – Shaw Local

DeKALB – Les électeurs de deux des circonscriptions de DeKalb doivent être au courant des nouvelles cartes d’identité des électeurs et des bureaux de vote avant les élections générales de novembre, après que le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb a récemment émis de nouvelles cartes.

Les électeurs de la circonscription DK04 voteront le 8 novembre à l’église presbytérienne de Westminster, 830 North Annie Glidden Road, et les électeurs de la circonscription DK05 iront à l’église baptiste New Hope Missionary, 1201 Twombly Road, selon un communiqué de presse du 26 septembre du bureau du greffier.

C’est un changement par rapport à l’endroit où ces résidents de DeKalb ont voté lors de la primaire de juin et où ils avaient été chargés de voter avant la semaine dernière.

Dans la circonscription primaire de juin, les électeurs DK04 se sont rendus à l’église baptiste missionnaire New Hope et les électeurs de la circonscription DK05 se sont rendus à l’église presbytérienne de Westminster. Certains membres du Parti démocrate du comté de DeKalb ont affirmé que ces emplacements auraient dû être changés.

Le greffier du comté Douglas Johnson, un républicain, a déclaré le 21 septembre qu’il était conscient de ces préoccupations et a convenu que les bureaux de vote devaient être remplacés par les circonscriptions DK04 et DK05. Cependant, il ne voulait pas faire le changement entre les élections primaires et générales dans le but de rationaliser le processus des électeurs.

“Nous avons décidé que le changer après la primaire, avant le général, ne ferait que confondre davantage les électeurs”, a déclaré Johnson. “Nous ne voulions pas faire cela en entrant dans un général.”

Johnson a déclaré que son bureau avait initialement prévu de ramener les bureaux de vote à leurs anciens emplacements avant les prochaines élections consolidées du printemps 2023. Étant donné que la primaire de 2022 a été déplacée en juin, Johnson a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait être difficile d’éduquer les électeurs sur leurs nouveaux bureaux de vote entre les élections de juin et de novembre.

“J’ai donc pris la décision de le laisser tel quel”, a déclaré Johnson le 21 septembre.

Cette décision a toutefois été accélérée par la délivrance par le greffier de nouvelles cartes d’identité d’électeur la semaine dernière.

Lorsqu’on lui a demandé cette semaine pourquoi il avait changé d’avis, Johnson a déclaré que la pression des membres du Parti démocrate du comté de DeKalb l’avait amené à changer d’avis et à envoyer les nouvelles cartes d’identité des électeurs.

“Je suppose qu’ils avaient l’impression que cela allait nuire à leur – [Democrats] appelez-les leurs électeurs dans cette région, je les ai informés, bien sûr, il n’y a pas que leurs électeurs dans cette région – mais oui », a déclaré Johnson. “Pour une raison quelconque, ils pensaient que devoir traverser Annie Glidden Road était une épreuve.”

Les juges électoraux attendent que le prochain électeur s’enregistre, car les isoloirs restent inactifs pendant une période lente le jour de l’élection le mardi 28 juin 2022, au bureau de vote de l’église presbytérienne de Westminster à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Un 18 septembre publication sur les réseaux sociaux du Page Facebook du Parti démocrate de l’Illinois du comté de DeKalb au Groupe de discussion des démocrates du comté de DeKalb dans l’Illinois avise les citoyens « qu’il y a eu une erreur au bureau du greffier ». Johnson conteste qu’une erreur ait été commise. Anna Wilhelmi, présidente du Parti démocrate local, a appelé le bureau de Johnson pour s’enquérir des emplacements des quatrième et cinquième circonscriptions.

“Une personne pense que ça devrait être comme ça, une autre pense que ça devrait être comme ça. C’est essentiellement ce qui s’est passé », a déclaré Johnson. “C’est quand [Wilhelmi] dit que j’ai fait une erreur ou une erreur. Je n’ai pas fait d’erreur ou d’erreur. Ce n’était tout simplement pas comme ils l’aimaient.

Le membre du conseil du comté, Scott Campbell, un démocrate du district 7, a commenté la publication Facebook du 18 septembre.

“Erreur”? Taureau [expletive]. Doug ne semble pas faire d'”erreurs”, sauf quand cela gêne les étudiants ou les personnes de couleur », a écrit Campbell. Dans un commentaire ultérieur sur Facebook, Campbell a déclaré “Voyons s’il a été assez négligent pour mettre quelque chose par écrit” et a partagé une capture d’écran d’une demande de Freedom of Information Act à la recherche d’e-mails de Johnson ou d’autres personnes dans son bureau discutant des deux circonscriptions en question.

Campbell a confirmé au Daily Chronicle qu’il avait demandé des informations via la FOIA au bureau du greffier et des enregistreurs du comté de DeKalb. Mardi, Campbell a déclaré qu’il était préoccupé car il pense que les deux quartiers en question ont tendance à être fortement peuplés de personnes de couleur.

“Je ne pointe pas du doigt Doug Johnson à ce sujet, mais je pense qu’un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles des erreurs se produisent et de la manière dont elles peuvent être corrigées rapidement est très, très important dans cette communauté”, a déclaré Campbell. «Nous voulons que la représentation des électeurs soit égale, juste et ouverte à tous les niveaux.»

Campbell a déclaré qu’il n’allègue pas que Johnson ait fait quoi que ce soit de néfaste, mais qu’il est heureux que les emplacements de l’enceinte aient été “corrigés”.

Johnson a cependant décrit les commentaires de Campbell sur les réseaux sociaux et la demande de Freedom of Information Act comme une attaque.

“J’avais été attaqué par l’un des autres membres du conseil de comté qui m’avait FOIA avec l’impression que j’avais fait quelque chose d’irrégulier”, a déclaré Johnson. “Et une fois qu’il a FOID’d et a découvert qu’il n’y avait pas d’e-mails qu’il pensait pouvoir utiliser contre moi, ou me frapper, cela a disparu.”

C’est la pression des démocrates de la région qui, selon Johnson, qui organise des élections dans tout le comté depuis neuf ans, l’a fait changer d’avis et a émis de nouvelles cartes d’identité d’électeur avec les emplacements mis à jour pour les circonscriptions DK04 et DK05.

Johnson a déclaré qu’il pensait que les démocrates du comté de DeKalb avaient tenté de faire tourner les cartes d’identité des électeurs comme une décision erronée de son bureau.

Wilhelmi, qui a plaidé pour le changement d’emplacement de l’enceinte, a déclaré qu’elle pensait que le changement était un plus pour les électeurs.

“J’ai des sentiments mitigés, mais je pense que ça ira mieux”, a déclaré Wilhelmi. “J’espère parce qu’intuitivement, les électeurs voudront aller dans la zone la plus proche d’eux, n’est-ce pas?”

Lorsqu’on lui a demandé si l’examen minutieux des démocrates du comté de DeKalb était juste, Johnson a répondu: “Ce qui est juste dans la vie est dans l’œil du spectateur.”

“Donc, si quelqu’un est contrarié, je suis désolé”, a déclaré Johnson. “Nous faisons des erreurs et lorsque nous les voyons, nous les corrigeons, et nous le ferons au moment et à l’endroit les plus appropriés et dans le meilleur intérêt des électeurs du comté de DeKalb. ”