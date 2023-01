Voici où les Chinois du continent ont voyagé à l’étranger pour le Nouvel An lunaire

BEIJING – Les voyageurs de Chine continentale sont restés près de chez eux en Asie pendant le Nouvel An lunaire, les premières vacances après que Pékin a assoupli ses contrôles aux frontières liés à Covid.

Hong Kong et Macao étaient les endroits les plus populaires, a déclaré Trip.com, citant les réservations de vols sur sa plateforme pour les quatre premiers jours du Nouvel An lunaire. Les vacances de sept jours ont débuté samedi.

Voici les trois prochaines destinations outre-mer les plus populaires pour les voyageurs du continent, selon Trip.com :

3.Bangkok

4. Singapour

5. Phuket, Thaïlande

Les réservations de vols pour les voyages du continent vers des destinations outre-mer au cours des quatre premiers jours des vacances ont quadruplé par rapport à il y a un an, Trip.com m’a dit.

Fin décembre, Pékin a annoncé qu’à partir du 8 janvier, les voyageurs n’auraient plus besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée sur le continent et que les citoyens chinois pourraient commencer à reprendre leurs voyages d’agrément à l’étranger. Le changement a mis fin à près de trois ans de contrôles aux frontières.

Cependant, le Japon et la Corée du Sud – tous deux populaires parmi les touristes chinois – ont par la suite imposé des restrictions temporaires aux voyageurs en provenance de Chine, y compris des limites sur les visas et la mise en quarantaine des personnes séropositives.