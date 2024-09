Voici où les célébrités hollywoodiennes sont repérées à Toronto pendant le TIFF

Alors que le Festival international du film de Toronto (TIFF) bat son plein, les fans ont repéré plusieurs célébrités en ville.

Le prestigieux festival du film a attiré des stars de près et de loin sur le tapis rouge et, par conséquent, dans les lieux de rencontre populaires de la ville.

Voici quelques observations de célébrités que les Torontois ont publiées jusqu’à présent sur les réseaux sociaux.

Adam Driver et Francis Ford Coppola

L’acteur nominé aux Oscars Adam Driver et le réalisateur emblématique Francis Ford Coppola ont été aperçus au restaurant grec Estiatorio Milos pour l’after-party de leur première au TIFF Mégalopole. De plus, Coppola a également été aperçu au restaurant thaïlandais PAI du centre-ville, reconnu par Michelin.

Pharrell Williams

Le chanteur, auteur-compositeur et directeur créatif Pharrell Williams est en ville pour la première internationale de son film biographique animé sur Lego Pièce par pièce. Récemment, on l’a vu dîner au tout nouveau Nobu de Toronto. L’artiste a également présenté son court métrage d’animation Dullsville et le Doodleverse au festival aussi.

Julianne Moore

L’actrice oscarisée Julianne Moore a salué mardi les fans qui ont attendu des heures devant l’hôtel Bisha. Moore et Tilda Swinton, également oscarisée, sont ici pour la première nord-américaine de La chambre d’à côté. Le film est le premier long métrage en anglais du réalisateur Pedro Almodóvar.

Bill Murray

Les Torontois qui ont assisté au spectacle gratuit de Diplo au Paris Texas sur King Street West ont eu droit à une apparition surprise de Bill Murray lundi soir. Le légendaire comédien et acteur connu pour Chasseurs de fantômes, Zombielandet Le jour de la marmotteest venu faire la fête avec le DJ. Murray est ici pour la première mondiale de Riff Raff, aux côtés d’Ed Harris, Gabrielle Union et Jennifer Coolidge.

Kaytranada

Le producteur de musique, rappeur et DJ canadien Kaytranada, connu pour ses chansons à succès telles que « Be Your Girl (Mixed) », « What You Need » et « Rebuke », a joué quelques morceaux au club « The Libertine » de Little Italy vendredi dernier.