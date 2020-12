Des images frappantes de Britanniques de plus de 80 ans en cours de vaccination, le premier effort massif de vaccination de l’Occident, a attiré l’attention du monde entier un jour après l’annonce de la nouvelle que l’administration Trump refusé la chance d’obtenir plus de vaccin Pfizer et devra probablement attendre juin ou juillet pour obtenir des doses supérieures à leur commande initiale de 100 millions, car d’autres pays ont récupéré un approvisionnement limité.