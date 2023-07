Voici où le PIF saoudien a investi

Sergueï Bobylev | TASS via Getty Images

Le fonds souverain d’Arabie saoudite, connu sous le nom de Fonds d’investissement public ou PIF, est un acteur actif sur les marchés publics et privés américains.

Contrairement à la plupart des fonds américains, il n’est pas nécessaire de décomposer ses avoirs sur l’un ou l’autre de ces marchés. Mais parmi les documents divulgués lors des récentes audiences sur la fusion PGA-LIV figurait une liste non publiée auparavant des principales participations publiques du fonds souverain, évaluées à quelque 35,5 milliards de dollars. D’après ce rapport, il semble qu’il ait fait une série claire de paris sur les offres expérientielles, allant du jeu au divertissement en personne.

La liste, qui a été mise à jour au 31 mars, montre une participation de 8,9 milliards de dollars dans le constructeur automobile électrique Lucide , constituant environ 25 % des participations de PIF. PIF contrôle environ 60 % des actions en circulation de Lucid au moment de la publication.

La deuxième plus grande participation de PIF, dans ActivisionBlizzard , était évalué à 3,3 milliards de dollars et représentait 9,1 % des avoirs en actions publiques de PIF. Les actions du fabricant de jeux ont augmenté de plus de 10% à la mi-journée mardi alors qu’un juge a rejeté la demande de la Federal Trade Commission d’une injonction pour bloquer l’accord de Microsoft pour acquérir la société.

Par ordre décroissant de taille, les plus grandes sociétés détenues ensuite par PIF se trouvaient dans Arts électroniques (2,98 milliards de dollars, soit 8,4 % de son portefeuille), Uber (2,3 milliards de dollars ou 8,4 %), Prenez deux logiciels (1,36 milliard de dollars ou 3,8 %) et Nation en direct (880 millions de dollars ou 2,5 %).

L’Arabie saoudite a bénéficié d’un accès privilégié et d’une attention démesurée de la part des sociétés de capital-risque et de capital-investissement, qui souhaitent activer les poches profondes du royaume alors qu’il se diversifie loin des investissements pétroliers et gaziers sous la direction du prince héritier Mohammed bin Salman.

Voici la liste complète :