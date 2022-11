voici où faire un don dans les comtés de Will, Grundy – Shaw Local

Chaque fois que les maladies saisonnières augmentent, les dons de sang ont tendance à diminuer, selon la Croix-Rouge américaine.

Et depuis que la saison du rhume et de la grippe a commencé plus tôt cette année, selon les Centers for Disease Control, la Croix-Rouge encourage les gens à donner du sang avant qu’ils ne soient trop occupés par les vacances.

Les dons de sang de type O et de plaquettes sont particulièrement nécessaires, a déclaré la Croix-Rouge.

Il est également acceptable de faire un don après avoir reçu un vaccin contre la grippe ; aucune période d’attente n’est nécessaire, a déclaré la Croix-Rouge. Cependant, une période d’attente peut s’appliquer pour un vaccin COVID-19selon celui qui a été reçu, a indiqué la Croix-Rouge.

Pour les questions d’éligibilité, appelez le 1-800-RED CROSS.

Pour remercier les donateurs, la Croix-Rouge offre ce qui suit :

• Une carte-cadeau électronique de 10 $ chez un commerçant de votre choix pour ceux qui feront un don d’ici le 22 novembre. Pour plus de détails, visitez rcblood.org/perks.

• Un bonnet en tricot de la Croix-Rouge (jusqu’à épuisement des stocks) pour ceux qui font un don du 23 au 27 novembre.

• Un 10 $ Amazon.fr Carte-cadeau par courriel pour ceux qui viennent aider du 28 novembre au 15 décembre. Pour plus de détails, visitez rcblood.org/ensemble.

Pour prendre rendez-vous, utilisez l’application Red Cross Blood Donor, visitez RedCrossBlood.org ou composez le 1-800-CROIX ROUGE (1-800-733-2767).

Ou faites un don lors de l’un des événements suivants :

Comté de Grundy

9 décembre : 12 h à 16 h, Towneplace Suites by Marriott, 630 Bob Blair Road, Minooka.

Comté de Will

Bolingbrook :

18 novembre : 10 h – 15 h, The Promenade Bolingbrook, 631 E. Boughton Road

18 novembre : 10 h – 15 h, Conseil des services communautaires, 440 Quadrangle Drive, Suite C

9 décembre : 10 h : 15 h, Community Service Council, 440 Quadrangle Drive, Suite C

Channahon :

22 novembre : 9 h – 14 h, Village de Channahon, 24555 S. Navajo Drive

Joliette :

15 nov. : 13 h 00 – 18 h 00, Salle de réunion, 1550, chemin Plainfield

23 novembre : 13 h à 18 h, Centre commercial Louis Joliet, 3340 Mall Loop Drive

28 novembre : 9 h – 15 h, Joliet Junior College, 1215 Houbolt

29 novembre : 9 h – 15 h, Joliet Junior College, 1215 Houbolt

2 décembre : 13 h – 18 h, Assembly Hall, 1550 Plainfield Road

Roméoville :

25 novembre : 9 h – 14 h, Croix-Rouge américaine, 1293 Windham Parkway

28 novembre : 9 h – 15 h, Centre récréatif de Romeoville, 900 W. Romeo Road

2 décembre : 9 h – 14 h, Croix-Rouge américaine, 1293 Windham Parkway

5 décembre : 9 h – 15 h, Centre récréatif de Romeoville, 900 W. Romeo Road