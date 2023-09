Une scène de la bande-annonce du film : Dumb Money Avec l’aimable autorisation de : Sony Pictures Entertainment

En tant qu’actions de Arrêt de jeu commencent à grimper fin 2020 et début 2021, en pleine pandémie, les personnages du nouveau film « Dumb Money » commencent à encourager leurs amis à vendre. Il y a Pete Davidson, qui joue le frère de Keith Gill de Paul Dano, alias Roaring Kitty, qui dit à la star émergente de YouTube d’encaisser et d’acheter une Ferrari. Il y a Marcus d’Anthony Ramos, un caissier de GameStop, qui se fait sermonner par ses parents sur le fait que cette affaire de négociation d’actions n’est pas réelle. Et il y a Jenny d’America Ferrera, infirmière et mère célibataire, dont une collègue lui dit que suivre les conseils financiers d’un homme portant un bandeau n’est pas la meilleure utilisation de son temps ou de son argent. Mais ces personnages et d’autres dans le film, qui sort en salles ce week-end, n’ignorent pas ce conseil. Ils doublent leur mise, achètent davantage d’actions et d’options, et commencent à consulter sans cesse leurs téléphones et les journaux télévisés pour voir à quel point les actions grimpent. « Des mains de diamant… nous allons tenir le coup », dit Jenny.

Vers la Lune

Le pic de la manie des actions mèmes, qui a vu les commerçants de détail s’encourager les uns les autres à acheter et à détenir des actions fortement vendues à découvert sur des sites de médias sociaux comme WallStreetBets de Reddit, est survenu le 27 janvier 2021. C’est le jour où GameStop a atteint son sommet historique de 86,88 $ par action et a vu plus de 373 millions d’actions changer de mains. Un an plus tôt, en 2020, GameStop avait négocié environ 8,5 millions d’actions le même jour.

Il s’agit également de la journée la plus fréquentée jamais enregistrée par une chaîne de cinémas. Divertissement AMC , qui a dépassé les 142 millions, contre moins de 400 000 le même jour un an plus tôt. Les actions d’AMC atteindraient leur propre record en juin. Depuis, l’excitation s’est estompée, même si elle n’a pas complètement disparu, et les traders qui ont acheté des actions ce jour-là se retrouveraient désormais profondément dans le rouge. Jeudi, GameStop a clôturé à plus de 78 % en dessous de son plus haut historique. AMC était en baisse de plus de 97 % par rapport à son sommet.

Reddit contre Wall Street

De nombreux commerçants de médias sociaux ont discuté du moment boursier mème en termes de David contre Goliath – les commerçants de détail contre les fonds spéculatifs. Et les commerçants de détail ont gagné au moins une partie des batailles. Les hausses massives des stocks ont été causées en partie par «« short squeezes », lorsqu’une hausse du cours de l’action oblige les investisseurs qui parient contre l’entreprise à couvrir leur position en rachetant des actions pour limiter leurs pertes, créant ainsi une boucle de rétroaction qui pousse l’action encore plus haut. Les pertes ont amené Gabe Plotkin, un vendeur à découvert joué par Seth Rogen qui pariait contre GameStop avec son fonds spéculatif Melvin Capital, à fermer complètement son fonds.

Il y a également eu des accusations de fraude. Le niveau élevé d’intérêt à court terme et les apparitions de plusieurs actions mèmes sur le «ne pas parvenir à livrer« , ont alimenté les théories des commerçants de détail selon lesquelles il existait des transactions à découvert « nues » ou synthétiques. Rapport des services de la SEC sur GameStop n’a trouvé aucune preuve de vente à découvert nuecependant. Un autre centre de controverse concernait les sociétés de courtage elles-mêmes, en particulier Robin des Bois . Plusieurs maisons de courtage ont limité le commerce des actions mèmes au plus fort de la manie. Les mouvements massifs des actions, combinés à une forte activité de négociation d’options, semblent submerger la capacité des courtiers comme Robinhood à gérer les risques. Robinhood lui-même est devenu public en juillet 2021. Le titre est en baisse de plus de 70 % par rapport à son prix d’introduction en bourse.

AMC et GameStop

En ce qui concerne les sociétés par actions mèmes, on ne sait toujours pas si les théories fondamentales de certains traders de Reddit étaient correctes. Les efforts de redressement de GameStop de Moelleux le co-fondateur Ryan Cohen, qui est devenu une sorte de héros populaire pour les commerçants de détail, n’a montré que peu de signes de travail. L’ancien dirigeant d’Amazon, Matthew Furlong, a été évincé de son poste de PDG de GameStop en juin après environ deux ans de travail, le dernier d’une série de remaniements au sein de la direction de l’entreprise. Les résultats financiers ont également été décevants. GameStop a généré un chiffre d’affaires net d’un peu moins de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2023, son rapport le plus récent. Au deuxième trimestre 2019, avant le début de la folie des actions, la société a généré un chiffre d’affaires net d’environ 1,3 milliard de dollars. Pendant ce temps, le PDG d’AMC, Adam Aron, s’est penché sur le statut des actions de la chaîne de cinéma, offrant des récompenses comme du pop-corn aux actionnaires. La société a également utilisé sa popularité pour lever des liquidités supplémentaires en vendant davantage d’actions. AMC a annoncé mercredi avoir levé plus de 300 millions de dollars dans le cadre d’une levée de fonds rendue possible par une manœuvre de financement d’entreprise impliquant des actions privilégiées qu’elle a appelée actions APE – une référence effrontée à l’un des Redditors de référence adoptés pour eux-mêmes. Les nouveaux liquidités ont certainement été d’un grand soutien pour AMC, le box-office ayant encore du mal à atteindre les niveaux d’avant la pandémie, mais la chaîne de cinéma a également pris la curieuse décision d’acheter une participation dans une mine d’or. Les ventes d’actions d’AMC ont dilué les avoirs des actionnaires individuels et la capitalisation boursière d’AMC est toujours en baisse de plus de 50 % par rapport à son sommet.

Pour les titans de Wall Street devenus les ennemis des traders de Reddit, les résultats ont été mitigés. Plusieurs vendeurs à découvert ont déclaré s’être retirés de cette activité après la crise des actions, bien que d’autres sociétés de négoce aient probablement réalisé des bénéfices sur des marchés très volatils. Et même après que son fonds ait subi de lourdes pertes, Plotkin disposait encore de suffisamment d’argent pour acheter une participation majoritaire dans la franchise NBA des Charlotte Hornets.

