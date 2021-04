Sur plus de 500 membres du Congrès que Make It a tenté de contacter, 66 ont répondu.

Les dirigeants du Congrès ont présenté un certain nombre de propositions visant à réduire d’une manière ou d’une autre la dette de prêt étudiant détenue par environ 45 millions d’Américains. Les mesures comprennent l’annulation de jusqu’à 50 000 $ de prêts étudiants, l’annulation de 10 000 $ de dettes, facilitant simplement le remboursement des prêts en réduisant les taux d’intérêt sur le refinancement et en permettant la libération des prêts en cas de faillite.

Avec les Américains qui doivent maintenant plus de 1,7 billion de dollars de prêts étudiants , il semble que plus que jamais, les législateurs prennent au sérieux l’annulation d’au moins une partie de cette dette.

Alors que de nombreux membres du Congrès n’ont pas répondu aux demandes de CNBC Make It, certains législateurs ont déjà rendu leurs opinions publiques. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Et les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et Maxine Waters, D-Californie, par exemple, ont rejoint une résolution appelant le président Biden à annuler jusqu’à 50000 $ de prêts étudiants . Le sénateur John Thune, RS.D., a dit il ne croit pas que l’annulation générale des prêts étudiants soit la solution , affirmant que le plan des démocrates de pardonner 50 000 $ est « incroyablement, fondamentalement injuste ».

Environ 36 millions d’emprunteurs verraient leur dette de prêt étudiant effacée si le gouvernement américain annulait 50000 $ de dette de prêt étudiant, selon données du ministère américain de l’Éducation partagées par la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass. Environ 15 millions d’emprunteurs verraient leurs dettes effacées dans le cadre d’un plan visant à annuler jusqu’à 10 000 $ de prêts étudiants.

«J’ai obtenu mon diplôme dans un collège public de banlieue qui coûtait 50 dollars par semestre. C’était une éducation publique de qualité que je pouvais me permettre avec un salaire de serveuse à temps partiel – et cela m’a ouvert un million de portes. C’est ainsi que la fille d’un Le concierge est devenu un enseignant, un professeur de droit et un sénateur américain », a déclaré Warren dans une déclaration à CNBC Make It.

Mais il est pratiquement impossible pour les étudiants universitaires de trouver ce genre d’opportunité aujourd’hui, dit-elle. «La dette des prêts étudiants est en train d’écraser des millions de personnes, en particulier pendant cette pandémie. C’est un point d’ancrage qui pèse sur notre économie en difficulté». C’est pourquoi Warren mène la charge pour que le président Biden annule immédiatement jusqu’à 50000 dollars de dette fédérale sur les prêts étudiants, dit-elle.

Mais tout le monde n’en bénéficiera pas. Les prêts étudiants privés ne sont pas inclus dans l’une des propositions d’annulation de prêt étudiant présentées jusqu’à présent. Quoi qu’il en soit, beaucoup pensent que l’annulation des prêts étudiants aiderait à combler les écarts de richesse et à soulager un fardeau énorme de millions d’Américains.

« L’annulation généralisée de la dette étudiante est une question de justice raciale et économique, et c’est précisément le type de politique audacieuse et à fort impact que le président Biden a pour mandat de mettre en œuvre », a déclaré la représentante Ayanna Pressley, D-Mass. CNBC Make It.

Les diplômés universitaires noirs doivent en moyenne 52726 $, par rapport à leurs homologues blancs qui doivent en moyenne 28006 $, selon les estimations de 2016 de La Brookings Institution.

«L’annulation de 50 000 $ de dette étudiante fédérale par l’action de la direction est l’un des moyens les plus efficaces de stimuler notre économie et de réduire l’écart de richesse raciale», déclare Pressley.