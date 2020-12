Les sens Pat Toomey et Chris Coons prennent un ascenseur ensemble dans le bâtiment du Capitole. | Caroline Brehman / Appel CQ-Roll / Getty Images

Après un accord de fin de soirée sur un différend avec la Fed, les législateurs disent qu’un projet de loi de relance pourrait être prêt d’ici dimanche après-midi.

Les législateurs signalent un optimisme provisoire quant à l’adoption d’un plan de relance des coronavirus de près de 900 milliards de dollars, ainsi que d’un projet de loi qui financerait le gouvernement, dimanche, après que les sénateurs sont parvenus à un accord «provisoire» sur un différend sur les pouvoirs de prêt du gouvernement fédéral tard samedi soir.

Pourtant, ils travaillent contre la montre: un accord, ou une prolongation de financement temporaire, doit être passé dimanche à minuit – sinon le gouvernement n’aura pas d’argent pour fonctionner et sera forcé de fermer.

Les pourparlers de relance, qui sont bloqués depuis des mois, semblaient sur le point d’être résolus à la fin de la semaine dernière, mais ont finalement été rattrapés par une question sur les programmes de prêts d’urgence au sein de la Réserve fédérale.

Les républicains, dirigés par le sénateur Pat Toomey (R-PA), voulaient mettre fin définitivement aux programmes de soutien économique promulgués à la banque centrale au début de la pandémie, craignant que les programmes ne faussent le rôle de la Fed dans le système financier. Les démocrates ont fait valoir que la véritable préoccupation du GOP était que les programmes permettraient au président élu Joe Biden de promulguer des mesures de relance auxquelles les républicains s’opposent, indépendamment du Congrès.

Dimanche à peu près à minuit, les démocrates auraient accepté d’autoriser la suspension de ces programmes et ont promis que la législation finale inclurait un libellé interdisant à la Fed de recréer certains d’entre eux sans consulter au préalable le Congrès.

Cependant, la Fed conserverait le contrôle d’un ensemble restreint de programmes et serait en mesure de les relancer sans l’approbation du Congrès. La Fed devra également restituer l’argent non dépensé qu’elle a obtenu du département du Trésor dans le cadre du premier plan de relance en mars – ce qu’elle avait déjà dit qu’elle ferait.

Un porte-parole de Toomey l’a qualifié d’accord «provisoire», mais les dirigeants ont signalé que cela pourrait ouvrir la voie à un vote dimanche.

Le différend sur la Fed a suivi – et, comme l’a expliqué Emily Stewart de Vox, était lié à – une bataille pour savoir si l’aide aux États et aux gouvernements locaux serait incluse dans le plan de relance. Les démocrates font valoir depuis des mois que cette aide est absolument nécessaire pour les gouvernements locaux qui ont été contraints de dépenser trop pour se procurer des fournitures de coronavirus tout en faisant face à des recettes fiscales déprimées, mais les républicains s’y sont opposés.

Les républicains, quant à eux, ont soutenu que toute mesure de relance devrait inclure des protections en matière de responsabilité, protégeant les entreprises contre les poursuites liées aux coronavirus. Les démocrates étaient fermement opposés à cela.

Finalement, les deux parties ont choisi d’exclure ces propositions litigieuses. Mais, comme l’a expliqué Stewart, certains républicains craignaient que l’aide publique et locale ne puisse provenir de la Fed via ses programmes de prêts d’urgence. Après l’accord de samedi soir, ce n’est plus une possibilité.

Le texte final du projet de loi n’est pas accessible au public et n’a pas encore été mis à la disposition des législateurs, il reste donc à voir exactement comment les nouvelles contraintes sur la Fed fonctionneront. Mais maintenant qu’il y a un accord pour faire avancer les pourparlers, les législateurs sont sur le point de passer des secours avant la date limite de fermeture – et avant l’expiration des allocations de chômage pour des millions d’Américains lundi.

Peu avant minuit samedi, le leader de la minorité au Sénat, le sénateur Chuck Schumer (D-NY), a déclaré que les législateurs du Congrès voteraient probablement dimanche sur les projets de loi.

« Si les choses continuent sur cette voie et que rien ne nous gêne, nous pourrons voter demain », a-t-il déclaré aux journalistes. «Chambre et Sénat.»

Ce que le projet de loi de relance comprend – et n’inclut pas

Les législateurs débattent d’un ensemble de projets de loi depuis qu’ils ont été présentés lundi par un groupe bipartisan de sénateurs. Le paquet comprenait initialement un projet de loi de 748 milliards de dollars, qui contient le financement de 16 semaines d’assurance-chômage améliorée, et un projet de loi de 160 milliards de dollars, qui comprend de l’argent pour l’aide publique et locale, ainsi que des protections en matière de responsabilité pour les entreprises.

Ce deuxième projet de loi n’est plus sur la table pour le moment. Et après des négociations, y compris un débat sur le montant des paiements directs aux Américains, le paquet final devrait désormais valoir 900 milliards de dollars.

Cependant, il n’est pas garanti que le nouveau projet de loi passera – d’autres points de friction pourraient émerger, et il reste des détails à régler. Le président Donald Trump a cependant fait part de sa volonté de signer le produit final du Congrès, en tweetant tôt dimanche matin, «GET IT DONE».

Pourquoi le Congrès ne donne-t-il pas à notre peuple un projet de loi de relance? Ce n’était pas leur faute, c’était la faute de la Chine. FAITES-LE FAIT et donnez-leur plus d’argent en paiements directs. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 décembre 2020

Dans l’ensemble, le programme d’aide devrait inclure de nouveaux fonds pour le chômage, l’aide alimentaire et locative pour les Américains, l’aide aux entreprises et les fonds de distribution de vaccins. Il comprendra également une autre série de chèques de relance – bien qu’à un nombre bien inférieur à la première série de chèques de 1 200 $ envoyés au printemps.

En entrant dans une dernière journée de discussions dimanche, certains aspects du projet de loi sont relativement finalisés. Il y aura un soutien pour les petites entreprises, les écoles et autres institutions. Par exemple, 300 milliards de dollars seraient ajoutés au programme de protection des chèques de paie (PPP), destiné à compléter les salaires perdus par les employés des petites entreprises, et 82 milliards de dollars iraient à l’éducation, avec 10 milliards de dollars supplémentaires pour la garde d’enfants.

Alors que des millions d’Américains connaissent l’insécurité du logement, luttent pour payer leur loyer et risquent d’être expulsés, le paquet pourrait également inclure jusqu’à 25 milliards de dollars de soutien au loyer et aux services publics, et prolonger également un large moratoire sur la plupart des expulsions jusqu’au 31 janvier 2021. également plusieurs milliards de dollars garantis pour la distribution de vaccins.

Une disposition visant à étendre l’assurance-chômage fédérale sera également incluse. Dès dimanche matin, il semble probable que les chômeurs auront droit à 300 $ par semaine. L’aide au chômage pouvait durer de 10 à 16 versements, mais ne ferait pas de versements rétroactivement.

Il y aura également des paiements uniques à tous les Américains en dessous d’un certain niveau de revenu; ces paiements seraient de l’ordre de 600 $ à 700 $, bien que les détails n’aient pas encore été finalisés.

Les législateurs espèrent adopter un projet de loi dimanche après-midi

Il n’y a pas beaucoup de distance entre les deux parties pour le moment, et il y a une pression de temps intense pour enfin faire quelque chose, non seulement en raison du besoin pressant de nombreux Américains, mais pour éviter une fermeture coûteuse du gouvernement.

La principale chose qui reste à décider est le montant des chèques de secours individuels pour les Américains. Certains législateurs ont fait valoir qu’ils devaient être plus élevés. Les sens. Bernie Sanders (I-VT) et Josh Hawley (R-MO) l’ont dit lorsqu’ils ont fait pression pour que les chèques valent 1 200 $ et incluent 500 $ supplémentaires pour les enfants. Leurs tentatives pour forcer le problème ont échoué après la résistance du sénateur Ron Johnson (R-WI).

Dix-sept démocrates de la Chambre se sont joints à l’appel pour des paiements plus élevés. Trump les soutiendrait également; selon le Washington Post, le président prévoyait de faire pression pour jusqu’à 2000 dollars par personne, jusqu’à ce que des assistants le dissuadent de cette idée. Les républicains se sont largement opposés à l’augmentation de ces chèques, ou du montant hebdomadaire de l’assurance chômage, afin de maintenir le coût de la facture en dessous de 1 billion de dollars.

Il pourrait également y avoir des ajouts de dernière minute d’autres propositions non liées – par exemple, la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) espère travailler dans un langage sur la politique énergétique – mais ces ajouts sont en grande partie ceux sur lesquels il existe déjà un accord bipartisan. , et il semble peu probable de faire dérailler les négociations dans la mesure où la question de la Fed l’a fait.

Les leaders parlementaires ont déclaré qu’ils espéraient avoir un projet de loi pour un vote dimanche après-midi – et si les négociations finales se déroulent sans heurts, ils ont déclaré que le vote pourrait avoir lieu dès 13 heures (HE). Un vote au Sénat suivrait.