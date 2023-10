Voici où en sont les candidats républicains à la présidentielle 2024 après la date limite importante de collecte de fonds

Les chiffres de collecte de fonds du troisième trimestre publiés dimanche donnent un aperçu des atouts des campagnes présidentielles républicaines de 2024, alors que la saison des primaires approche à grands pas.

L’ancien président Donald Trump a dépassé l’ensemble des primaires du GOP, suivi du gouverneur de Floride Ron DeSantis, de l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley et de l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy, selon les documents du troisième trimestre de la Commission électorale fédérale (FEC). Trump entre également dans le dernier trimestre de collecte de fonds de l’année avec le plus d’argent disponible, suivi par le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, suivi de DeSantis et Haley.

La campagne de Trump a récolté 24,5 millions de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds et a déclaré 37,5 millions de dollars de liquidités, selon au dépôt FEC. La candidature de DeSantis à la Maison Blanche signalé levant 11,2 millions de dollars pour la même période et a terminé le trimestre avec 12,3 millions de dollars en dollars.

Haley a récolté 8,2 millions de dollars au troisième trimestre, et signalé 11,6 millions de dollars en espèces pour la FEC. Ramaswamy a rapporté 7,4 millions de dollars et a terminé le trimestre de collecte de fonds avec 4,2 millions de dollars en espèces pour la campagne, selon au dépôt FEC.

Alors que Scott a collecté 4,6 millions de dollars, sa campagne a terminé la période de collecte de fonds avec 13,3 millions de dollars en espèces, selon au dépôt FEC. (EN RELATION : Voici combien d’argent de campagne les candidats du GOP 2024 auront pour le prochain trimestre de collecte de fonds)

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a levé 3,8 millions de dollars au cours du troisième trimestre, terminant avec 3,9 millions de dollars de liquidités, selon au dépôt FEC. Tous deux anciens vice-présidents Mike Pence et le gouverneur du Dakota du Nord. Doug Burgum a déclaré avoir collecté 3,4 millions de dollars, mais ce dernier a terminé le trimestre de collecte de fonds avec près du double du montant en dollars durs que le premier.

L’homme d’affaires du Michigan, Perry Johnson, a récolté 1,6 million de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds et a terminé avec 1,1 million de dollars de liquidités, selon au dépôt FEC. Larry Elder, personnalité conservatrice de la radio signalé levant 970 414 $ et a terminé le trimestre avec 244 501 $ de liquidités.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a reçu 666 781 $ en contributions à la campagne et a terminé le trimestre de collecte de fonds avec 325 287 $ en espèces, selon au dépôt FEC.

La vraie politique claire moyenne pour une primaire républicaine nationale en 2024, sur la base de sondages menés entre le 27 septembre et le 9 octobre, indique que Trump est en tête du peloton de tête de plus de 40 points, suivi de DeSantis à 12,9 %, Haley à 7,6 %, Ramaswamy à 6,2 % et Pence à 3,7%. Christie et Scott ont reçu respectivement 2,8 % et 2 % de soutien, et tous les autres candidats républicains ont obtenu moins de 1 %.

La campagne de réélection du président Joe Biden a rapporté 24,8 millions de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds et a terminé la période avec 32,2 millions de dollars de liquidités, selon au dépôt FEC.

Robert F. Kennedy Jr., qui a fait passer sa campagne présidentielle de démocrate à indépendante le 9 octobre, a récolté 8,7 millions de dollars au troisième trimestre avec 6,2 millions de dollars de liquidités, selon au dépôt FEC. Marianne Williamson signalé a levé 821 831 $ et a terminé la période avec 101 166 $ de liquidités.

