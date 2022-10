Voici où en est le travail – Shaw Local

Les emplois dans le domaine de l’énergie propre – tels que l’installation de panneaux solaires, le recyclage de modules de batteries lithium-ion et la planification d’infrastructures de recharge de véhicules électriques – ont augmenté de plus de 5 000 dans l’Illinois l’année dernière, selon un récent rapport.

Les secteurs avancés des transports et de l’énergie solaire étant à l’origine de la tendance à la hausse, l’emploi dans les énergies propres a augmenté de près de 5 % dans tout l’État en 2021 par rapport aux chiffres de 2020, employant plus de 120 000 Illinois et menant la région du Midwest en matière d’emplois dans les énergies propres.

Les défenseurs de l’environnement disent que les résultats indiquent que l’Illinois est en train de construire une «base solide» de travailleurs pour soutenir la transition de l’État vers une économie d’énergie propre.

“Le gros avantage ici est que les emplois dans les énergies propres sont une partie importante de l’économie de l’Illinois et du Midwest, et ils sont en croissance”, a déclaré Micaela Preskill, l’avocate du Midwest pour les entrepreneurs environnementaux, un groupe de défense des politiques climatiques. “L’économie de l’énergie propre est prête pour une croissance comme nous ne l’avons jamais vue auparavant, et c’est grâce à des politiques d’État comme la loi sur le climat et l’emploi équitable et des politiques fédérales comme la loi sur la réduction de l’inflation.”

Avant une baisse de l’emploi dans le secteur de l’énergie au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, les emplois dans l’énergie propre ont augmenté chaque année dans le Midwest depuis la première publication du rapport en 2016. L’étude est copubliée par Environmental Entrepreneurs et Evergreen Climate Innovations, qui investit dans des entreprises de technologie climatique.

Plus de la moitié des emplois créés en 2021 peuvent être attribués au secteur des transports de pointe, qui a connu une croissance de 28 % et ajouté 2 973 postes. La majeure partie de la croissance du secteur a été enregistrée dans la vente et la fabrication de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

Bien qu’il soit en tête de la croissance, le secteur des transports ne représente qu’une petite fraction du nombre total d’emplois dans le secteur de l’énergie propre dans l’Illinois. La grande majorité relève de l’efficacité énergétique.

Green Home Experts, qui vend fournitures écoénergétiques comme les ampoules à DEL et les aérateurs de robinet aux services publics d’électricité et de gaz, emploie environ 30 travailleurs. La petite entreprise a augmenté de 50 % en 2021.

La propriétaire Maria Onesto Moran a déclaré que la croissance de l’entreprise était en grande partie due à la Future Energy Jobs Act, que l’Illinois a adoptée en 2016. La législation radicale sur l’énergie oblige les deux plus grands services publics d’électricité de l’État, ComEd et Ameren Illinois, à étendre leurs programmes d’efficacité énergétique et à réduire gaspillage d’électricité.

Onesto Moran a ajouté que la croissance des entreprises d’énergie propre comme la sienne offre une opportunité de développement de la main-d’œuvre : la majorité des associés d’exécution qui emballent les commandes chez Green Home sont des adultes ayant des besoins spéciaux.

“Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de faire partie d’une nouvelle économie verte dans laquelle nous pouvons créer des emplois qui soutiennent un avenir plus sain pour notre planète”, a-t-elle déclaré. “J’espère qu’un autre avantage de la distribution de produits que nous faisons est qu’elle rend ces produits plus accessibles et plus courants pour les clients commerciaux et résidentiels afin d’être un catalyseur pour un véritable changement de consommation à l’avenir.”

Les petites entreprises comme celle d’Onesto Moran représentent la majorité des entreprises d’énergie propre de l’Illinois : 71 % des entreprises d’énergie propre de l’État employaient moins de 20 personnes en 2021, selon le rapport sur l’emploi d’Environmental Entrepreneurs.

Un autre moteur d’emplois dans l’énergie propre dans l’Illinois est l’emploi solaire, qui a augmenté de 10,2 % en 2021 pour atteindre un total de 6 087 travailleurs.

Dave Wilms, résident de Libertyville, qui travaille comme développeur de projet principal pour une entreprise solaire SunPeakaide à connecter l’entreprise basée à Madison, dans le Wisconsin, aux municipalités et aux écoles de la région de Chicago pour construire des panneaux solaires.

SunPeak travaille avec le plus grand syndicat de charpentiers de l’État, le Mid-America Carpenters Regional Council, pour former et embaucher des installateurs de panneaux solaires pour ses grands projets.

Wilms a déclaré que la croissance des emplois dans l’installation solaire a constamment progressé depuis qu’il a commencé avec SunPeak en 2015.

“Je pense que cela ne fera qu’augmenter, ce qui est fabuleux”, a-t-il déclaré. “Avec la nouvelle législation (Inflation Reduction Act), nous allons non seulement produire et fabriquer des racks et des panneaux solaires ici aux États-Unis, mais les allégements fiscaux sont augmentés pour aider davantage de personnes à installer l’énergie solaire.”

Malgré une “énorme quantité de promesses de croissance” dans l’énergie propre, Preskill, des Entrepreneurs environnementaux, a déclaré que les entreprises, les municipalités et les agences d’État ont du travail à faire pour rester sur la bonne voie.

Un domaine critique est la formation continue de la main-d’œuvre, a-t-elle déclaré, soulignant une conclusion du rapport sur l’emploi selon laquelle 87% des employeurs du secteur de l’énergie propre ont signalé des difficultés à embaucher des travailleurs.

« Nous devons également étendre notre transmission régionale. En termes simples, les projets éoliens et solaires ne seront pas construits si nous n’avons pas la transmission là-bas pour les intégrer », a déclaré Preskill. “Cela va également nécessiter une coordination entre les services publics, les opérateurs de réseaux régionaux et les gouvernements fédéral et étatique pour que cela se produise.”

Elle a ajouté qu’en dépit de la politique d’énergie propre qui a déjà été adoptée dans l’État par le biais de la loi sur le climat et l’emploi équitable, les politiques de l’État qui traitent des normes de construction éconergétiques ainsi que des normes d’émissions des voitures “doivent être les prochaines pour l’Illinois”.

• Jenny Whidden est rédactrice sur le changement climatique et l’environnement et travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America. Pour contribuer aux coûts du projet, voir www.reportforamerica.org/newsrooms/the-daily-herald-2/.

https://www.dailyherald.com/news/20221024/illinois-clean-energy-jobs-grew-by-5-in-2021-heres-where-the-work-is