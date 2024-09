Voici où écouter et dialoguer avec les candidats du comté d’Ottawa en septembre

HOLLANDE — La Ligue des femmes électrices de Hollande offre de multiples opportunités d’écouter et d’interagir avec les candidats locaux en septembre.

Les événements prévus comprennent un forum de candidats au poste de juge des successions du comté d’Ottawa le jeudi 12 septembre, un forum pour plusieurs sièges à la Chambre de l’État du Michigan le 16 septembre et une rencontre pour une poignée de courses le mercredi 25 septembre.

Juge des successions

Deux candidats se présentent au poste de juge des successions dans le comté d’Ottawa : Derek Dalman et Michael Zitta. Tous deux seront présents au forum qui se tiendra de 18 h 30 à 20 h le 12 septembre, au Health and Human Services Building, 122185 James St. à Holland Township.

Dalman est avocat chez Cunningham Dalman et procureur adjoint de la ville de Holland. Il a auparavant travaillé comme procureur adjoint pour le comté d’Ottawa sous la direction de Ronald Frantz.

Zitta est un avocat de Grand Haven, où il est associé chez Scheuerle et Zitta depuis 2001. Il est également l’administrateur public du comté en matière d’homologation, traitant les affaires de succession dans lesquelles le défunt n’avait pas de testament ni d’héritiers connus.

Au cours de l’événement, les candidats répondront à des questions soumises à un modérateur. Pour soumettre votre candidature, rendez-vous sur lvwholland.org.

Courses à la Maison Blanche

La Ligue organisera un forum de candidats pour les districts 85, 86, 88 et 89 de la Chambre de l’État du Michigan à partir de 18 heures le lundi 16 septembre, à l’hôtel de ville de Holland, 270 S. River Ave. Tous les candidats aux courses ont été invités et répondront aux questions d’un modérateur.

Le 85e district couvre les villes de Zeeland et Hudsonville, ainsi que les cantons de Zeeland et Georgetown et des parties des cantons de Holland et Jamestown. Les candidats sont le républicain sortant Bradley Slagh et La démocrate Marcia Mansaray.

Le 86e district comprend la ville de Holland, tous les cantons de Park et Laketown et la majeure partie du canton de Holland. Les candidates sont la députée républicaine sortante Nancy DeBoer et la députée démocrate Abby Klomparens.

Le 88e district couvre les villes de Grand Haven, Ferrysburg et Norton Shores, le village de Spring Lake et les cantons de Spring Lake, Port Sheldon, Grand Haven, Crockery, Robinson et Olive. Les candidats sont le républicain sortant Greg VanWoerkom et le démocrate Tim Meyer.

Le 89e district comprend la ville de Coopersville et les cantons de Blendon, Tallmadge, Allendale, Polkton, Wright et Chester dans le comté d’Ottawa, ainsi que plusieurs communautés comme Fruitport et Ravenna dans le comté de Muskegon et une partie du comté de Kent, dont Kent City. Les candidats sont le député sortant républicain Luke Meerman et la démocrate Lois Maassen.

Rencontre et salutation

Un événement final qui se déroulera de 18h30 à 20h le 25 septembre à la bibliothèque publique Howard Miller, 14 S. Church St. à Zeeland, donnera aux électeurs l’occasion de rencontrer des candidats pour une poignée de courses, y compris les commissaires du comté d’Ottawa dans les districts 1, 2, 3 et 4 – ainsi que les candidats aux postes de commissaire des ressources en eau et de trésorier.

Tous les candidats de chaque course ont été invités.

Les candidats du district 1 sont le républicain Jim Barry, qui a battu la titulaire affiliée à Ottawa Impact Gretchen Cosby lors de la primaire, et la démocrate Danielle Smith.

Dans le district 2, le démocrate sortant Chris Kleinjans affronte le républicain Jordan Jorritsma. Dans le district 3, la course oppose le démocrate sortant Doug Zylstra et le républicain Orlando Estrada.

Il y a trois candidats dans le district 4 : le républicain sortant Jacob Bonnema, le démocrate Chris Crothers et l’indépendant Rob Thurkettle.

La course au poste de trésorier oppose la républicaine sortante Cheryl Clark et la candidate indépendante Dianne Sluiter Fikse. Dans la course au poste de commissaire aux ressources en eau, le républicain sortant Joe Bush affronte la démocrate Karen Matchett.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lwvholland.org.

