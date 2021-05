Voici notre revue vidéo détaillée du Xiaomi Mi 11i

Bienvenue dans notre revue vidéo complète du Xiaomi Mi 11i, alias le Mi 11X Pro en Inde.

Nous avons aimé le téléphone dans le vide – il a un excellent écran, le meilleur chipset du Snapdragon 888, une autonomie fiable avec une vitesse de charge solide et des appareils photo très performants.

Il y a des coins coupés comme le cadre en plastique, le capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et seulement la résistance aux éclaboussures IP53.

Mais le Xiaomi Mi 11i n’est que légèrement moins cher que certains produits phares recherchés comme le Galaxy S21 5G, ce qui le place dans une situation difficile sur le plan du marché. Les unités indiennes Mi 11X Pro ont un meilleur prix, mais elles sont toujours difficiles à recommander sans réserve à leur prix actuel.

Et si vous voulez le scoop complet sur le Xiaomi Mi 11i, voici notre critique écrite complète, avec des échantillons d’appareils photo, la liste complète des concurrents et plus encore.