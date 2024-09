Voici notre prochain lot de titres Xbox Game Pass pour septembre

Microsoft a dévoilé la deuxième vague de titres Xbox Game Pass pour septembre.

Les membres pourront bientôt mettre la main sur :

Wargroove 2 (Cloud, Console et PC)

Frostpunk 2 (PC)

Ara : L’Histoire inédite (PC)



Wargroove 2 sera disponible via Game Pass Ultimate et PC Game Pass sur 19 septembre.

Frostpunk 2 rejoindra ensuite le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass le lendemain, le 20 septembreIl s’agit d’une sortie le premier jour pour les membres du Game Pass, et beaucoup d’entre nous ici chez Eurogamer en sont particulièrement ravis.

Notre Bertie a jeté un œil à la façon dont les choses se passaient vers la fin de l’année dernière. La météo n’est plus la principale menace dans Frostpunk 2, a-t-il écrit en octobre. Désormais, ce sont les gens qui comptent.

« Vous passerez votre temps à être préoccupé par une tempête d’un autre genre », écrit Bertie. « Une tempête humaine, une tempête sociétale. Et si vous ne parvenez pas à la gérer correctement, elle vous tuera. »

Le titre de stratégie historique alternatif Ara: History Untold fera ensuite ses débuts sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass le 24 septembreIl s’agit d’une autre version Day One pour les joueurs PC, et elle peut être préinstallée dès aujourd’hui.

« Ara: History Untold est une évolution de la grande stratégie historique, avec des mécanismes de stratégie PC classiques appréciés ainsi qu’un gameplay innovant », peut-on lire sur le site texte officiel« Construisez une nation et dirigez votre peuple à travers l’histoire en explorant de nouvelles terres, en développant les arts et la culture, en menant des opérations diplomatiques et en affrontant vos rivaux pour prouver que vous êtes le plus grand dirigeant jamais connu.

« C’est ton monde maintenant. »

En plus de ce qui précède, les membres du Game Pass peuvent économiser 10 % sur le DLC Shattered Space de Starfield.



Comme pour chaque lot de nouveaux arrivants, un certain nombre de jeux vont désormais quitter le Game Pass. Les jeux suivants quitteront le service le 30 septembre.

Gotham Knights (Cloud, Console et PC)

Construisons un zoo (Cloud, console et PC)

Loop Hero (Cloud, Console et PC)

Mon expérience chez Portia (Cloud, console et PC)

Grand Prix de la Pat’ Patrouille (Cloud, Console et PC)

Phoenix Wright : Trilogie Ace Attorney (Cloud, Console et PC)

The Walking Dead : La première saison complète (PC)

The Walking Dead : Saison 2 (PC)

Valheim (Cloud, Console et PC)

Si vous souhaitez continuer à jouer à ces jeux après leur sortie du Game Pass, vous devrez les acheter. Le point positif est que les abonnés au Game Pass bénéficient d’une remise de 20 %.

Pour tout le reste du service d’abonnement de Microsoft, vous pouvez consulter notre guide pratique Xbox Game Pass détaillant les nombreux titres disponibles.