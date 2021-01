Microsoft a annoncé Windows 10X en 2019 en tant que système d’exploitation conçu pour une utilisation sur des appareils à double écran. Puis l’année dernière, la société a changé de direction et a annoncé qu’elle serait pivotée pour fonctionner sur des appareils à écran unique, tels que les ordinateurs portables.

Bien que le système d’exploitation n’ait pas encore été publié, une version de travail presque finale du système d’exploitation a fui, ce qui a permis aux gens de l’installer et de l’exécuter.

Dans cette vidéo de Windows Central, nous pouvons voir le système d’exploitation fonctionnant sur un PC. La vidéo présente l’interface utilisateur repensée du système d’exploitation, ce que nous n’avions vu que dans les captures d’écran auparavant.

Windows 10X a réorganisé l’interface, en commençant par sa caractéristique la plus distinctive, la barre des tâches mise à jour. La barre des tâches comporte des icônes déplacées vers le centre, le menu Démarrer étant maintenant entièrement repensé. Il dispose également d’un nouveau centre de notification avec des raccourcis repensés. Le système d’exploitation dispose également d’un gestionnaire de fichiers fortement simplifié et lance toutes les applications en plein écran.

Windows 10X est une version allégée de Windows. Ce système d’exploitation n’est pas conçu comme une mise à niveau ou un remplacement de Windows 10 actuel sur le bureau, mais plutôt pour les ordinateurs portables et les tablettes à faible coût de style Chromebook. Le plus gros problème avec cette version serait qu’elle ne prend pas encore en charge les applications Windows héritées, ce qui signifie que vous êtes limité aux applications du Microsoft Store et aux applications Web.

Cela dit, tout ne semble pas mauvais dans cette version. L’interface utilisateur actualisée semble être une bonne chose à apporter à la version actuelle de Windows de bureau, tant que Microsoft n’insiste pas pour apporter également ce terrible remplacement du gestionnaire de fichiers. C’est un nouveau look pour Windows, même s’il ressemble assez à Chrome OS et quelque peu similaire à iPadOS.

Windows 10X devrait être disponible en tant que système d’exploitation préinstallé sur les appareils dont le lancement est prévu plus tard cette année.

