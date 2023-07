Voici notre premier aperçu de l’Infinix Hot 30 5G avec appareil photo 50MP et dos en cuir végétalien

Infinix a dévoilé le Hot 30 4G alimenté par Helio G88 en mars, et nous apprenons maintenant que la marque suivra avec une version 5G le mois prochain en Inde avec prise en charge de 14 bandes 5G. La date de lancement provisoire est le 14 juillet, mais nous devrons attendre une annonce officielle d’Infinix à ce sujet.

L’Infinix Hot 30 5G sera disponible en trois couleurs – Miami Orange, Aurora Blue et Knight Black. La version Miami Orange nous rappelle le modèle Sunset Orange du Note 30 5G avec un dos en cuir végétalien.

Le panneau arrière du Hot 30 5G arbore un îlot de caméra rectangulaire abritant un flash LED et deux caméras, la caméra principale utilisant un capteur 50MP. À l’avant se trouve un écran avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie, mais nous n’avons aucune information à ce sujet.









Infinix Hot 30 5G dans les couleurs Miami Orange et Aurora Blue

L’Infinix Hot 30 5G a des cadres plats. Le cadre de gauche a la fente pour carte SIM, et à droite se trouve la bascule du volume et le bouton d’alimentation, qui pourraient également servir de lecteur d’empreintes digitales. En bas se trouve le port USB-C, flanqué d’une prise casque 3,5 mm, d’un microphone et d’une grille de haut-parleur.









Infinix Chaud 30 5G

On nous dit que l’Infinix Hot 30 5G aura un indice de protection IP53 et embarquera une batterie de 6 000 mAh, soit 1 000 mAh de plus que la cellule de son homologue 4G. Reste à savoir s’il se chargera ou non plus rapidement que le Hot 30 4G qui monte jusqu’à 33W.