Android 12 de Google arrive cette année – cet automne, si la société s’en tient à son calendrier de sortie passé. Avant cela, nous devrions voir quelques bêtas, dont la première, reprenant ce qui s’est passé pour les versions précédentes, devrait apparaître dans quelques semaines.

Pendant que nous attendons patiemment tout cela, aujourd’hui, un tas de captures d’écran qui représenteraient certains aspects d’Android 12 ont été divulgués, et – préparez-vous, une refonte est à venir. De nouvelles fonctionnalités aussi. Ces captures d’écran proviendraient d’un document rédigé par Google pour résumer les modifications de la nouvelle version.

Les apparences ici rappellent certainement dans une certaine mesure iOS, tout comme certaines des nouvelles fonctionnalités de confidentialité, comme les icônes qui apparaissent en haut à droite pour vous informer qu’une application utilise votre caméra ou votre microphone. Si vous appuyez sur ces icônes, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle vous indiquant quelle application utilise quoi. Il y aura également un moyen rapide de désactiver la caméra ou le micro en appuyant simplement sur une bascule. Ces indicateurs d’utilisation de la caméra et du micro vont apparemment être mandatés par Google pour être inclus par tous les OEM une fois qu’ils publieront leurs mises à jour respectives pour Android 12.









Les icônes des paramètres rapides ne sont pas finalisées ou elles changeront de forme en fonction de l’activité, ce qui semble étrange – l’icône Wi-Fi tourne-t-elle complètement lorsqu’elle est connectée, parallèlement au changement de couleur? Peut être. Il n’y a que quatre icônes de réglages rapides cette fois-ci, ce qui les rend plus grandes et plus faciles d’accès, mais enterre les autres tout en laissant beaucoup d’espace blanc (ou plutôt dans ce cas, crème). Les couleurs d’arrière-plan vont probablement dépendre du thème, et nous ne savons pas s’il s’agit du nouveau thème clair ou non.







De nouveaux widgets sont également en route, avec un nouveau widget Conversations qui met en évidence les messages récents, les appels manqués et les statuts d’activité. Dans sa plus petite taille, cela n’affichera qu’un seul élément à la fois.











Les autres éléments qui devraient atterrir dans Android 12 sont les paires d’applications, le geste de « double pression à l’arrière de votre téléphone », le partage de mots de passe Wi-Fi avec les appareils à proximité, un système de thématisation amélioré, les mises à jour emoji découplées des mises à jour du système et une mise en veille prolongée des applications. fonctionnalité.

La source