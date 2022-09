Voici notre plan pour lundi après une autre semaine douloureuse pour détenir des actions

Les actions ont été battues cette semaine alors que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de 75 points de base supplémentaires, la troisième hausse consécutive de cette ampleur. Ce n’est pas le mouvement des taux – qui était anticipé par le marché – mais les commentaires bellicistes du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, qui ont nui aux actions. Il vise maintenant un taux de 4,4 % à la fin de l’année, en hausse par rapport au taux de 3,4 % projeté lors de la réunion de juin de la banque centrale. C’était la cinquième semaine perdante sur les six dernières pour toutes les principales moyennes des actions, couronnée par une autre baisse douloureuse vendredi. Le seul côté positif est que cette vente vicieuse crée des aubaines et des opportunités pour ceux qui ont une mentalité à long terme. L’oscillateur à courte portée S & P 500 devrait être à un niveau de survente extrême après vendredi. Ce sera peut-être moins 10 %, peut-être même moins. (Tout ce qui est en dessous de moins 5% indique que le marché est survendu.) Nous surveillerons le Trésor à 2 ans pour un signe qu’il est acceptable d’acheter des actions. Jim Cramer pense que si le rendement du 2 ans se stabilise – ce qui signifie qu’il ne continue pas à grimper tout au long de la prochaine session – alors nous devons mettre de l’argent au travail car le marché est tellement survendu. Si le rendement à 2 ans continue de monter en flèche, cela pourrait signifier que les actions seront encore plus douloureuses. Nous avons été lents à déployer notre précieux argent pendant ce malaise. Mais après en avoir discuté, Jim et l’équipe pensent que le plan est d’augmenter lentement nos achats lundi en deux ou trois positions – uniquement dans des sociétés de haute qualité et oui, peut-être une société pétrolière – compte tenu de l’ampleur et de la rapidité de ce déclin. Sous le capot cette semaine, tous les secteurs ont perdu du terrain, l’énergie menant à la baisse suivi de la consommation discrétionnaire et de l’immobilier. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain a atteint le niveau 113, marquant sa meilleure semaine depuis mars 2020. L’or est revenu à environ 1 650 dollars l’once. Les prix du brut WTI sont tombés en dessous de 80 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint le niveau de 3,7 %. Rétrospective Sur le front des bénéfices, nous avons obtenu les résultats de Costco (COST) jeudi. Mardi, nous avons appris que les mises en chantier pour le mois d’août se sont établies à un taux annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 1,575 million, en avance sur les attentes de 1,45 million. Les permis de construire, en revanche, étaient inférieurs aux attentes à 1,517 million de SAAR, manquant l’estimation de 1,6 million. Mercredi, la Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux de 75 points de base supplémentaires tout en maintenant son ton belliciste. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 17 septembre se sont élevées à 213 000, soit une augmentation de 5 000 par rapport à la semaine précédente et en deçà des attentes de 215 000. Ce qui nous attend Aucune société du portefeuille ne publiera de rapport la semaine prochaine. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Mardi 27 septembre Avant la cloche : Cracker Barrel (CBRL), Jabil (JBL), United Natural Foods (UNFI) Après la cloche : BlackBerry (BB), Cal-Maine Foods (CALM) 8 h 30 HE : Commandes de biens durables 10 h 00 HE : Ventes de logements neufs Mercredi 28 septembre Avant la cloche : Cintas (CTAS), Paychex (PAYX), Thor Industries (THO), Stem Inc. (STEM) Après la cloche : Vail Resorts (MTN), Jefferies Financial (JEF), Concentrix (CNXC), MillerKnoll (MLKN) 10h00 HE : Ventes de maisons en attente le jeudi 29 septembre Avant la cloche : Bed Bath & Beyond (BBBY), Rite Aid (RAD), CarMax (KMX) Après la cloche : Micron (MU), Nike (NKE) 8 h 30 HE : Demandes initiales de chômage 8 h 30 HE : Indice des prix intérieurs bruts Vendredi septembre 30 Avant la cloche : Baker Hughes (BKR) 8 h 30 HE : Dépenses et revenus personnels (Voir ici pour une liste complète des actions de Jim Cramer’s Charitable Trust est longue.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer , vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le président du Conseil de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, tient une conférence de presse après que la Réserve fédérale a relevé son taux d’intérêt cible de trois quarts de point de pourcentage à Washington, le 21 septembre 2022. Kévin Lamarque | Reuter