Voici nos modèles 3D de la série Apple iPhone 15 dans toutes les couleurs

Apple a présenté la semaine dernière l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Aujourd’hui, les appareils sont enfin disponibles sur tous les principaux marchés, en ligne et hors ligne. Si vous ne pouvez pas accéder à un Apple Store pour le moment ou si les nouveaux téléphones ne sont pas encore arrivés, vous devriez consulter nos modèles 3D.

Les visualisations sont réalisées par Binkies 3D et nous travaillons ensemble depuis plus de trois ans. Les smartphones les plus populaires peuvent être vus dans toutes les dimensions, et vous, nos lecteurs bien-aimés, pouvez mieux comprendre la taille, les cadres et la conception générale du smartphone.

Le modèle 3D du téléphone peut être trouvé sur sa page de spécifications, dans l’onglet Images et en faisant défiler vers le bas – la visualisation se fait généralement après les photos fixes. Il fonctionne à la fois dans les versions mobiles et de bureau de notre site Web, ainsi que dans notre application Android.

La navigation est assez simple : sur les appareils tactiles, vous pouvez simplement faire glisser le modèle pour le faire pivoter, tandis que les utilisateurs d’ordinateurs de bureau peuvent utiliser leur souris et la molette de défilement. Nous disposons également d’une vue plein écran pour un examen plus approfondi et d’un outil de comparaison rapide à côté d’une carte de crédit standard.

Et maintenant, après avoir expliqué le fonctionnement de nos modèles 3D, voici les quatre nouveaux appareils Apple iPhone 15 dans toutes leurs couleurs.

Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Pro

AppleiPhone 15 Pro Max