Voici mes cinq promesses aux lecteurs du Sun après 100 jours en tant que Premier ministre

Au cours des 100 derniers jours, je me suis donné pour mission de m’assurer que ce gouvernement se concentre jour après jour sur vos priorités.

Nous avons stoppé la chute libre de notre économie. Ralentissement de la hausse des taux hypothécaires. Nous avons intensifié notre soutien à l’Ukraine, en envoyant non seulement des armes et des munitions, mais aussi des chars lourds. Le premier pays au monde à le faire.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Je me suis fixé cinq tâches urgentes pour résoudre les problèmes les plus importants pour les lecteurs Sun.

Vos factures augmentent trop rapidement. Votre attente pour un traitement médical est trop longue. Votre sentiment d’injustice est suscité par l’abus de notre système d’immigration.

Créer des emplois

Alors d’abord, nous allons réduire de moitié l’inflation. Je comprends à quel point la vie est dure en ce moment. Chaque semaine, chaque facture qui passe par la boîte aux lettres devient de plus en plus chère.

La plus grande différence que je puisse faire en tant que premier ministre est d’aider les gens à faire face à la hausse du coût de la vie.

C’est pourquoi nous aidons les familles avec un soutien gouvernemental de 26 milliards de livres sterling. Et plus d’aide à ceux qui en ont besoin, en particulier les personnes handicapées et les retraités.

Ma deuxième promesse est de faire croître l’économie. Les politiciens parlent beaucoup de croissance. Mais ce qui compte vraiment, c’est de s’assurer que les gens ont de bons emplois bien rémunérés.

De nombreux lecteurs de Sun possèdent fièrement leur propre entreprise. Ou voulez à l’avenir. Vous savez que la seule façon de faire croître l’économie et de créer des emplois est de laisser les entreprises comme la vôtre prospérer.

C’est pourquoi nous réduisons les formalités administratives de l’UE, signons des accords commerciaux avec des pays du monde entier et investissons davantage dans les infrastructures telles que les nouvelles routes, les voies ferrées et le haut débit.

Mais nous ne pouvons pas faire croître l’économie ou lutter contre l’inflation si les propres dettes du gouvernement sont hors de contrôle. Ma troisième promesse est donc de réduire la dette.

Il était juste d’emprunter davantage pour faire passer le pays à travers Covid et la crise énergétique. Ce furent quelques-unes des périodes les plus difficiles que nous ayons connues depuis des générations.

Mais je ne suis pas prêt à ce que nos enfants et petits-enfants paient cette facture. Nous avons donc pris des décisions difficiles pour réduire la dette.

Et quand nous aurons fait cela, et que l’inflation baissera, je suis toujours déterminé à réduire vos impôts.

Quatrièmement, nous avons promis de réduire les temps d’attente du NHS.

L’hiver a été difficile pour le NHS, avec une augmentation des cas de grippe et de Covid. Et cela survient après deux ans de lutte contre la pandémie.

Mais nous avons le bon plan pour le NHS.

Cinq mille lits d’hôpitaux supplémentaires. Huit cents nouvelles ambulances. Des dizaines de milliers de médecins et d’infirmières supplémentaires. Et des dizaines de milliards de livres d’argent supplémentaire non seulement dans le NHS – mais aussi dans la santé mentale et les soins sociaux.

Notre plan pour le NHS réduira les listes d’attente afin que les gens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin.

Ma dernière promesse est d’arrêter les bateaux. Les scènes de personnes traversant la Manche dans des conditions dangereuses sont vraiment choquantes.

La Grande-Bretagne accueillera toujours ceux qui fuient la guerre, la famine ou les régimes brutaux à l’étranger.

Mais de nombreux migrants illégaux commencent leur périple dans des pays parfaitement sûrs. Et ils traversent des pays sûrs pour arriver ici.

C’est injuste pour ceux qui viennent ici légalement. Injuste pour ceux qui ont une véritable demande d’asile.

Et surtout, injuste envers les Britanniques qui respectent les règles.

Notamment lorsque des criminels endurcis font partie des arrivées, comme l’a révélé The Sun.

Nous faisons tout ce qu’il faut pour résoudre ce problème.

Plus de patrouilles sur les plages françaises. Un nouveau commandement opérationnel en Manche. Les nouvelles technologies telles que les drones pour repérer les bateaux.

Mais nous devons arrêter les gens avant qu’ils ne paient des gangs criminels pour les amener en Grande-Bretagne.

Dans les semaines à venir, notre nouveau projet de loi Stop The Boats changera la loi pour envoyer un message fort et clair.

Si vous venez ici illégalement, vous serez détenu et expulsé.

Ce sont mes cinq promesses. Nous réduisons de moitié l’inflation. Croissance de l’économie. Réduction de la dette. Couper les listes d’attente. Et arrêter les petits bateaux.

je vais livrer

C’est sur quoi les lecteurs du Sun peuvent me juger dans moins de 1 000 jours quand c’est à vous de décider qui dirigera le pays pour les cinq prochaines années.

Parce qu’il ne suffit pas que Sir Keir Starmer n’ait aucun plan sur l’immigration, aucun plan sur l’économie, aucun plan sur l’éducation.

Il ne suffit pas qu’il passe son temps à jouer à des jeux politiques et ses valeurs changent à chaque fois qu’on lui demande ce qu’elles sont.

Il ne suffit pas qu’il ne défende pas les femmes dans son propre parti et le droit de nos enfants à une éducation sans interruption.

Vous devez savoir que je me concentre sur vos priorités et que je vais livrer pour vous.

En tant que Premier ministre, je ne promettrai que ce que je peux livrer.

Et livrer ce que je promets.

