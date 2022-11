Voici ma supposition: Neuralink dévoilera un implant de vision lors du “show and tell” d’aujourd’hui

Récemment, un groupe en Espagne, utilisant un implant appelé le réseau Utah, qui a 96 électrodes, a découvert qu’une femme aveugle pouvait utiliser un tel système attaché à son cerveau pour distinguer les lettres.

Dans ses événements précédents, Neuralink a suivi avec une certaine prudence les traces d’autres neuroscientifiques. Par exemple, en 2021, il a montré une vidéo d’un singe jouant au jeu vidéo Pong avec son cerveau. Cependant, un humain avec un implant cérébral avait déjà joué le jeu 15 ans avant.

Au lieu d’applications entièrement nouvelles, ce qui est réellement important à propos de Neuralink, c’est qu’il a développé un type sophistiqué d’implant cérébral utilisant des fils fins parsemés d’électrodes. Il implante les fils dans le cerveau des animaux à l’aide d’un robot neuronal “machine à coudre” qui utilise l’optique pour éviter les vaisseaux sanguins. L’appareil est également sans fil, transmettant des informations sous le crâne, ce qui le rend plus pratique.

Lorsque Musk a lancé Neuralink en 2017, il a présenté des plans pour “un implant cérébral à large bande passante, durable, biocompatible et bidirectionnel”. Ce modem cérébral, ou «chapeau de sorcier», croyait-il, «laisserait les cerveaux humains interagir avec des dispositifs communicants implantés de manière non invasive» et l’utiliserait d’une manière ou d’une autre pour suivre le rythme de l’intelligence artificielle.

Malgré la vision grandiose, Neuralink s’est concentré sur des objectifs pratiques, comme aider les personnes paralysées à contrôler un ordinateur.

C’est pourquoi les premières démonstrations de la société consistaient à implanter son dispositif dans le cortex moteur du cerveau de porcs ou de singes. Cela permet aux chercheurs de lire les mouvements et de les transmettre à un ordinateur, comme lorsque ce singe utilise ses signaux cérébraux pour déplacer la pagaie Pong.

Jeu de devinettes

Après la sortie de la dernière invitation de Neuralink, certains fans de l’entreprise ont deviné que c’était un signal que la démonstration d’aujourd’hui impliquerait un animal tapant avec son cerveau.

C’est certainement une possibilité. Krisha Shenoy, chercheur à Stanford et conseiller de Neuralink, travaille avec des patients humains qui ont établi des records mondiaux de typage cérébral. Les sujets humains de Shenoy utilisent un type d’implant plus ancien, appelé Utah Array.