Voici l’Oukitel WP30 Pro avec double écran, batterie de 11 000 mAh et charge de 120 W

La marque chinoise de smartphones Oukitel lancera le smartphone robuste Oukitel WP30 Pro comme produit phare dans la première quinzaine de novembre 2023, et nous avons quelques détails à ce sujet, notamment la gamme de prix et les images.

L’Oukitel WP30 Pro est construit autour d’un écran FullHD+ de 6,78 pouces à 120 Hz avec un trou central pour la caméra selfie. À l’arrière, nous avons un autre écran, entouré d’un flash et de trois caméras – primaire de 108 MP, vision nocturne de 20 MP et macro de 5 MP. .

L’écran arrière peut afficher une boussole et afficher l’état de la batterie, les commandes musicales, les notifications et le nombre de pas. Il peut également servir de viseur si vous souhaitez prendre des selfies avec l’appareil photo 108MP.

L’Oukitel WP30 Pro est alimenté par le SoC Dimensity 8050 et dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage intégré. Il exécutera Android 13 prêt à l’emploi, mais on ne sait pas combien de mises à niveau de version du système d’exploitation il recevra.

Le WP30 Pro sera doté des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H, et l’ensemble sera alimenté par une énorme batterie de 11 000 mAh avec une prise en charge de 120 W. On nous dit que cela passera de zéro à 50 % en 15 minutes.

Le WP30 Pro devrait coûter entre 329,99 $ (315 €/27 530 INR) et 359,99 $ (340 €/30 030 INR), mais nous en saurons plus sur ses spécifications, son prix et sa disponibilité le mois prochain.